Carsten Sieling, Moritz Döbler, Jan Leßmann (v.l.) sprachen die einführenden Worte zum Neujahrsempfang des WESER-KURIER in der Kunsthalle. (Lorena Faltermann)

Der WESER-KURIER ist Gastgeber des ersten großen Neujahrsempfangs in Bremen in diesem Jahr. Rund 250 Vertreter aus den Bereichen Wirtschaft, Politik, Kunst und Sport waren der Einladung in die Kunsthalle gefolgt und verlebten einen geselligen Abend.

Neben dem Rückblick auf das vergangene Jahr stand vor allem dieses Jahr im Fokus. Bremens Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) zum Beispiel versprach in seiner Rede, Bremens Finanzen weiter zu konsolidieren und verstärkt in die Bildungsinfrastruktur zu investieren. Gleichzeitig dämpfte er zu hohe Erwartungen: „Ohne Geld geht vieles nicht.“ Dem Land Bremen, sagte Sieling, stünde eine harte Zeit bevor, in der es tragfähige Grundlagen für die Zukunft schaffen müsse.

Noch besser werden will auch der WESER-KURIER. Vorstand Jan Leßmann erklärte, der WESER-KURIER werde sich von Anschlägen wie die auf die Satirezeitschrift Charlie Hebdo nicht einschüchtern lassen. „Wir werden weiter frei berichten und kein Blatt vor den Mund nehmen.“ Chefredakteur Moritz Döbler hingegen betonte, in einer Zeit der Nachrichten und der Unsicherheit müsse der WESER-KURIER weiter in eine qualitativ hochwertige Berichterstattung investieren.

Die größte Großstadtzeitung Deutschlands wolle auch im kommenden Jahr neue Themen setzen und neue Genres erobern. Fairness, handwerkliche Qualität, Ausgewogenheit, Transparenz und Offenheit werden laut Döbler beim WESER-KURIER auch weiterhin groß geschrieben.