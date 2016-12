In den vergangenen zwei Wochen wurden in der Innenstadt vermehrt Radfahrer bestohlen. In mindestens 18 Fällen entwendeten der oder die Täter Taschen oder Rucksäcke aus Fahrradkörben, berichtet die Polizei und bittet um Hilfe bei der Suche nach den Unbekannten.

Bereits im November wurden derartige Taten zur Anzeige gebracht. Meistens hätte sich der Täter den Radfahrern genähert und dann mit Bedacht in den Fahrradkorb gegriffen. Die Bestohlenen merkten mitunter erst zu Hause, was ihnen widerfahren war.

Die Polizei bittet um Hinweise an die Nummer 0421/ 362 38 88 und appelliert zugleich an Radfahrer, keine Wertsachen in die Fahrradkörbe zu legen. Geldbörse und Smartphone sollten körpernah verstaut werden.