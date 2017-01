Wolf am Lehester Deich gesichtet. (Bernd Otte)

Es ist bestätigt: Erstmals ist in Bremen ein Wolf gesichtet worden. Marcus Henke von der Landesjägerschaft Bremen legt sich nach Rücksprache mit Raoul Reding, dem Wolfsbeauftragten der Landesjägerschaft Niedersachsen in Hannover, fest: „Es ist das erste nachgewiesene Auftreten eines Wolfes in Bremen“, sagte Henke am Montagnachmittag gegenüber dem WESER-KURIER.

In Borgfeld hatte ein dort wohnender Jäger am Sonnabend gegen 8.20 Uhr das Raubtier an seiner Wohnung vorbeilaufen sehen und das Tier fotografiert. Auf einem Feld nördlich des Lehester Deiches lief das Tier nach Schilderungen des Anwohners erst in Richtung der Lilienthaler Heerstraße, kurze Zeit später kam es zurück und verschwand über das Feld. Der Wolf soll dann auf dem Jan-Reiners-Weg Richtung Stadt gelaufen sein.

„Es ist der erste C1-Nachweis in Bremen“, so Henke. Der Wolf habe die Scheu vor den Menschen verloren und sei in den urbanen Raum in unmittelbarer Wohnnähe eingedrungen. Am Vormittag war Henke noch vorsichtig mit seinen Aussagen und ging nur von größter Wahrscheinlichkeit aus. Nach Rücksprache mit dem niedersächsischen Wolfsexperten Raoul Reding ist er sich nun aber sicher. Deswegen seien nun Vorsicht und Aufmerksamkeit geboten, so Henke. Menschen, die dem Wolf begegnen, rät Henke, Ruhe zu bewahren und keinesfalls zu flüchten, da dies den Jagdinstinkt des Raubtieres wecken könne.

Für Marcus Henke passt die Sichtung ins Bild: „Vor einem Jahr wurden in der Gegend schon einmal Wölfe gemeldet.“ Allerdings gab es damals keine Fotos, um die Meldung zu überprüfen. Zudem seien gerade jetzt die jungen Rüden unterwegs, um sich ein eigenes Revier zu suchen. „Dabei legen die Tiere weite Strecken zurück.“