Die Kita-Gebühren sind in Bremen heiß diskutiert. (dpa)

Sie soll laut Senatssprecher André Städler noch am 16. Dezember zur Beschlussfassung in die Bürgerschaft gehen. Im ersten Anlauf war die geplante Gebührenordnung im Senat gescheitert. Eltern hatten gegen die Mehrbelastung massiv protestiert und mit rechtlichen Schritten gegen sie gedroht. Gegenüber dem ersten Entwurf soll die Mittelschicht nun entlastet werden: Eigentlich sollte sie sich stärker an den Kosten für die Betreuung der Kinder beteiligen. Zunächst sollten deshalb durch höhere Beiträge Mehreinnahmen von 2,3 Millionen Euro entstehen. Der Senat sprach sich jedoch gegen diesen Vorstoß aus. Die Eltern sollen dem neuen Entwurf nach wie bisher zehn Prozent der Kosten für den Kita-Betrieb über die Beiträge leisten.

„Die Beitragsordnung in der jetzt vorgelegten Fassung ist auch, was die Mehrbelastung in der Mittelschichten betrifft, gut vertretbar“, sagt Annette Kemp, Sprecherin der Senatorin für Kinder und Bildung, Claudia Bogedan (SPD). 56 Prozent der Eltern sollen, wie schon im ersten Entwurf geplant, ganz von den Gebühren befreit werden. Nach Kemp ist dieser Schritt notwendig: Die Ordnung entlaste die Familien mit geringem Einkommen. „Für deren Kinder wird der so wichtige Zugang zu Kindertagesbetreuung erleichtert.“

Andreas Seele, Vorstandssprecher der Zentralen Elternvertretung in Bremen, hält diese Befreiung ebenfalls für „völlig richtig“. Doch nicht die anderen Eltern sollten sie finanzieren müssen. „Das Geld sollte aus der Staatskasse kommen.“ Die Elternvertretung sei weiterhin gegen die Ordnung – auch gegen den neuen Entwurf – und plane eine weitere Demonstration vor der Bürgerschaft. Außerdem bereite man bereits eine Klage gegen die neuen Beiträge vor. Vor zwei Jahren hatte das Oberverwaltungsgericht eine Anhebung der Gebühren bereits für rechtswidrig erklärt. Die nun vom Senat beschlossene Ordnung sei rechtssicher, sagt dagegen Senatssprecher André Städler.

Langfristig Beitragsfreiheit für Kitas

Die Gebührenordnung und ihr Zustandekommen kritisiert auch Katja Moede-Nolting, Vorsitzende des Gesamtelternbeirates der katholischen Kitas in Bremen. In einem Brief forderte der Beirat Bürgermeister Carsten Sieling (SDP) vergangene Woche auf, den Entwurf zu stoppen, und bat um ein gemeinsames Gespräch. Bei einem Treffen an diesem Montag habe Sieling laut Moede-Nolting durchaus Verständnis für die Situation der Eltern gezeigt. Gleichzeitig habe er wenig Hoffnung gemacht, dass die Ordnung noch geändert werde. Sieling habe jedoch erklärt, dass es in Bremen langfristig eine Beitragsfreiheit für Kitas und Horte geben müsse. Für diese Lösung engagiert sich Moede-Nolting. Der Bürgermeister sehe dieses politische Ziel, sagt Sprecher André Städler. „Es ist in der aktuellen Haushaltssituation aber einfach nicht umsetzbar.“ Erschrocken sei sie, sagt Moede-Nolting, dass Sieling davon ausgehe, dass gegen die neue Ordnung geklagt werde. Diese Aussage beziehe sich laut Städler jedoch auf Beitragsordnungen im Allgemeinen. „Man muss immer damit rechnen, dass es Klagen gibt.“