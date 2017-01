Könnte übel ausgehen, wenn man davon getroffen würde: von Lkw-Dächern herabgefallene Eisbrocken an der Ecke Große Sortilienstraße/Am Neustadtsbahnhof. (Joachim Fischer/frei)

Einigermaßen fassungslos war Joachim Fischer, als er „zum Teil kiloschwere Eisbrocken“ auf dem Rad- und Fußweg liegen sah. Der Fundort: die Ecke Große Sortilienstraße/Am Neustadtsbahnhof in der Neustadt. „Wenn die Lastwagen dort in die Kurve gehen, fällt das Eis von den Planen herab“, hat der 56-Jährige aus Woltmershausen beobachtet. Die Gefahren für Fußgänger und Radfahrer mag er sich gar nicht ausmalen. „Wie einfach könnte dadurch jemand verletzt oder gar getötet werden“, sagt Fischer. Und Gefahr drohe nicht nur, wenn sich die Eisplatten lösen. Als Radfahrer könne man auch wegen der herumliegenden Brocken leicht ins Straucheln geraten.

Bei Temperaturen um oder unter dem Gefrierpunkt ist von Lastwagen herabfallendes Eis keine Seltenheit. Vor allem bei Fahrzeugen mit Planendächern sammelt sich Wasser in den Taschen und verwandelt sich über Nacht zu Eisplatten. In der Pflicht steht in erster Linie der Fahrzeugführer, der vor der Abfahrt das Dach überprüfen muss. Unterlässt er das, sind andere Verkehrsteilnehmer massiv gefährdet. Im Fokus stehen dabei zumeist die Autofahrer. „Durchschlägt eine Eisscholle eine Windschutzscheibe, kann es zu schwersten Verletzungen kommen“, warnt die Polizei.

In diesem Winter ist der Bremer Polizei noch kein Fall untergekommen, bei dem herabfallendes Eis eine Rolle spielte. Gleichwohl achten die Beamten darauf, dass Lastwagen und Autos im Straßenverkehr von Schnee und Eis befreit sind. Ein nicht vorschriftsmäßig geräumtes Fahrzeug schlägt mit 25 Euro zu Buche, bei einer Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit werden 80 Euro fällig, hinzu kommt ein Punkt in der Verkehrssünderkartei in Flensburg. Kracht es wegen Schnee oder Eis am Auto, bleibt die Punktzahl gleich, es erhöht sich aber das Bußgeld auf 120 Euro. Bei Verletzungen oder schweren Unfällen mit Todesfolge müssen die Verursacher mit Geld- oder Freiheitsstrafen rechnen.

„Bei einem Schadensfall wird die Versicherung teurer“

Die Polizeierkenntnisse decken sich mit den Erfahrungswerten des Landesverbandes Verkehrsgewerbe Bremen (LVB), der Interessenvertretung der Logistikunternehmen und Spediteure. „Schwere Unfälle ereignen sich nur selten“, sagt Geschäftsführer Olaf Mittelmann. Bei Schäden sieht er zunächst das Unternehmen in der Verantwortung. Nur bei „grober Pflichtverletzung“ habe der Fahrer mit Konsequenzen zu rechnen. „Der Schaden wird über die Betriebsverkehrshaftpflicht der Firmen beglichen.“

Doch so weit soll es nach Möglichkeit gar erst nicht kommen. Denn auch wenn die Versicherung zahle, sei für das Unternehmen das Problem nicht aus der Welt, betont Mittelmann. Der unmittelbar einleuchtende Grund: „Bei einem Schadensfall wird die Versicherung teurer.“ Darum stellten viele Unternehmen vermehrt Gerüste zur Verfügung, mit deren Hilfe die Dächer der Lastwagen nach Eisplatten abgesucht werden könnten.

Bleibt die Frage, wie sich andere Verkehrsteilnehmer am besten vor herabfallenden Eisplatten schützen können. „Nach Möglichkeit genügend Abstand halten“, rät Nils Lange, Sprecher des ADAC Weser-Ems. Nur so sei zu gewährleisten, dass man im Falle des Falles noch reagieren könne. Ähnlich äußert sich auch der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC). „Wenn bei entsprechender Witterung ein Lastwagen startet, sollte man als Radfahrer einen großen Bogen machen oder warten“, sagt der Bremer ADFC-Verkehrsreferent Albrecht Genzel. Auf aufmerksame Autofahrer setzt derweil die Polizei. Wer eine bedrohliche Dachlast bei einem anderen Verkehrsteilnehmer erkenne, solle hupen, um auf die Gefährdung hinzuweisen – oder die Polizei rufen, wenn das nicht fruchtet.