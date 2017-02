Doris Wiechert (links), die vor 14 Jahren die Filiale von Storm gemeinsam mit ihrem Kollegen Justus Hoffmann rettete, hat die Buchhandlung in der Langenstraße jetzt an Alexandra Rempe verkauft. Bis Ende 2018 arbeitet sie Seite an Seite mit der neuen Inhaberin. (Walter Gerbracht)

Nachdem die Buchhandlung Storm, die dieses Jahr ihren 120. Geburtstag hat, vor 14 Jahren Insolvenz anmelden musste, taten sich Doris Wiechert und Justus Hoffmann zusammen und kauften die Filiale in der Langenstraße 11 aus der Insolvenzmasse raus. Die beiden gründeten dafür eine GmbH, die sie jetzt weiter verkauft haben. Die neue Geschäftsführerin ist Alexandra Rempe, die mit „Miss Marple’s Buchladen“ bereits ein Geschäft im Münsterland betreibt. „Es war klar, dass ich mich vergrößern möchte“, sagt Alexandra Rempe. Carola Markwa, die Geschäftsführerin des Landesverbands Nord im Börsenverein des deutschen Buchhandels, stellte den Kontakt zwischen den dreien her. Justus Hoffmann ist 2016 bereits aus dem Laden ausgeschieden. Doris Wiechert ist noch bis Ende 2018 dort angestellt und will sich dann ebenfalls zur Ruhe setzen. Bis dahin arbeiten die alte und die neue Chefin zusammen. Die Konkurrenz der Internetangebote, wie sie im Einzelhandel oft beklagt wird, ängstigt die neue Geschäftsführerin nicht. „Ich glaube, die Buchbranche ist eine der innovativsten Branchen im Handel“, sagt Alexandra Rempe. Sie könne mithalten. Außerdem sei das spezifische Sortiment bei Storm mit seinem geisteswissenschaftlichen Schwerpunkt und den Büchern, CDs und DVDs des Verlags Zweitausendeins ein besonderes Merkmal. „Die Beratung, die man hier bekommt, kann man nie im Internet er­halten“, sagt Alexandra Rempe. Die Buchhandlung ist von montags bis freitags von 10 bis 19 Uhr und sonnabends von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Mehr auf www.storm-bremen.de.

Geschäft wird Wohnraum

Nicht das Alter, sondern die Pläne seiner Vermieter zwangen Michael Harmeyer zur Veränderung. 35 Jahre lang war er mit seinem Antiquitäten-Geschäft „Glas und Design“ in der Wulwesstraße zu Hause. Wegen Eigenbedarfs musste er dort raus. Aus dem Geschäft wird Wohnraum. Michael Harmeyer hat ein kleines Büro Am Dobben 105 bezogen.

Verkleinert hat sich Michael Harmeyer. Er ist mit "Glas und Design" von der Wulwesstraße an den Dobben gezogen. Sein Vermieter hatte Eigenbedarf angemeldet. (Walter Gerbracht)

Dort stehen auch seine Glaswaren in Regale sortiert. Seine Arztmöbel lagert er außerhalb Bremens. Auf solche alten Rollcontainer, Akten- und Schubladenschränke aus Metall von vor 50 bis 70 Jahren hat er sich spezialisiert. „Wir zerlegen die komplett und bauen sie hinterher mit neuen Dichtungen und so weiter wieder zusammen“, sagt er. Die Vermarktung dieser restaurierten und neu lackierten Möbel hat er jetzt hauptsächlich ins Internet verlegt.

Auch Glas bietet Michael Harmeyer online an. Die Laufkundschaft ist ihm verloren gegangen, seit er kein Geschäft mehr hat. Michael Harmeyer hätte sich einen neuen Laden gemietet, doch zu den Konditionen, die er in der Wulwesstraße hatte, ist das im Viertel nicht mehr möglich. „Früher hatte ich bis zu 1000 Trinkgläser“, sagt er. Inzwischen seien es noch so um die 200. Und wer die sehen will, muss einen Termin vereinbaren. Alte Arztmöbel sowie Glaswaren, beispielsweise aus Tschechien, Italien, Deutschland und Skandinavien, bietet er weiterhin an. Eine Übersicht über Michael Harmeyers Sortiment und Kontaktmöglichkeiten gibt es im Internet auf www.glasunddesign.de. Terminabsprachen sind unter 0172 / 9 72 69 95 möglich.

Deutsche Küche im Kvartier

Deutsche Küche servieren fünf junge Männer, die sich in der Lübecker Straße 37 einen Traum verwirklicht haben. Zusammen mit ihrem Freund Thor Vandersee haben die Brüder Emre und Duran Karadagli das ehemalige Restaurant Deych übernommen, das auch mal Divino hieß und noch früher einem der drei Peheiros gehörte.

Die fünf aus der Lübecker Straße (von links): Omar Toure, Emre Karadagli, Kari Karan, Thor Vandersee und Duran Karadagli arbeiten im Restaurant Kvartier zusammen. (Walter Gerbracht)

Im neuen „Kvartier“ stehen die Brüder im Gastraum, und Küchenchef Thor Vandersee bereitet gemeinsam mit Omar Toure und Kari Karan deutsche Speisen und auch Kleinigkeiten in der Küche zu. Denn das ist eine Besonderheit bei Kvartier: die Happen-Karte. Currywurst, Kartoffelbrei, ein Rote-Bete-Tartar und anderes in winzigen Portionen, ähnlich wie der Spanier seine Tapas serviert – nur eben deutsch. Als Hauptgerichte werden heimische Gerichte wie Bremer Knipp oder Wiener Schnitzel serviert – und derzeit auch Grünkohl. „Die meisten kennen die Gerichte von Mama“, sagt Duran Karadagli. Auch die Zutaten kommen aus der Region. Das Fleisch liefert Safft, und das Gemüse kaufen sie auf dem Markt ein. Dazu werden Bremer Bier, deutsche Weine und Spirituosen, wie Obstbrände aus Österreich, gereicht.

Das Restaurant mit seinen rund 60 Innenplätzen ist unterteilt in einen Barbereich, in dem auch Fußball gezeigt wird, und einen klassischen Speisebereich. Dort zeigt eine alte Fotografie, wie die Lübecker Straße 1911 aussah. Im Sommer finden auf der Terrasse noch einmal 20 bis 24 Gäste Platz. Das Lokal kann auch für Firmen- oder Familienfeiern gebucht werden. Am Wochenende und für Veranstaltungen wie die Grünkohl-Sause am 23. Februar empfehlen die Gastronomen Reservierungen. Von montags bis freitags gibt es einen Mittagstisch von 12 bis 15 Uhr. Davon abgesehen öffnet Kvartier von montags bis donnerstags um 18 Uhr, am Wochenende um 17.30 Uhr. Mehr unter Telefon 89 70 01 09 oder auf www.kvartier.restaurant.

Nach einem Komplettumbau ist auch Edeka im Hansa-Carré wieder offen. Auf 4800 Quadratmetern erstreckt sich das Sortiment des Supermarkts mit rund 33 000 Artikeln, zu dem auch regionale, vegane und Bio-Lebensmittel gehören. Den Supermarkt selbst gibt es bereits seit 1999. Da wurde eine Generalüberholung fällig, bei der auch auf eine energiesparende Beleuchtung Wert gelegt wurde. Das neue Hansa-Café im Edeka bietet 35 Gästen Platz. Edeka im Hansa-Carré in der Pfalzburger Straße 41 ist von montags bis freitags von 8 bis 21 Uhr geöffnet.

Kein Nachfolger für den Drachenschwärmer

Kein Glück bei der Nachfolgersuche hatte Drachenschwärmer. Das Geschäft für Lenkdrachen, Windspiele und andere Fun-Sportgeräte im Ostertorsteinweg 58 ist geschlossen und wird umgebaut. Die Besitzer sind in den Ruhestand gegangen und verabschieden sich auf ihrer Webseite von ihrer Kundschaft: „Leider haben wir keinen Nachfolger gefunden, sodass wir gezwungen waren, unser Geschäft für immer zu schließen. Wir nehmen mit Wehmut Abschied.“