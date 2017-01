Katharina Mende mit ihrem Assistenzhund Paddy. Der Schäferhund hilft der 28-Jährigen, besser durch den Alltag zu kommen. (Frank Thomas Koch)

Für Katharina Mende sind Momente wie diese die Hölle. Schon seit einer Stunde versucht die 28-Jährige, in das Cinespace-Kino in der Waterfront zu kommen. Was die Mitarbeiter der Einrichtung daran hindert, ihr eine Karte zu verkaufen, ist ihr Hund Paddy. In dem Kino sind Haustiere generell verboten. Doch Paddy ist kein gewöhnliches Haustier. Für Katharina Mende ist der Schäferhund so etwas wie der Rollstuhl für einen Gelähmten.

Seit einem knappen halben Jahr ist Paddy ihr sogenannter Assistenzhund. Katharina Mende hat eine Autismus-Spektrum-Störung. Ihr fehlt der Filter im Gehirn, der wichtige von unwichtigen Reizen trennt. Dadurch ist die junge Frau schnell von Geräuschen oder Berührungen überfordert. Der Schäferhund soll das verhindern. In seiner Ausbildung mit einer Hundetrainerin lernt er, Menschen auf Abstand zu Mende zu halten und sie zu beruhigen, wenn sie in unangenehme Situationen gerät.

So wie jetzt. Es ist nicht das erste Mal, dass Katharina Mende mit den Mitarbeitern des Kinos über ihren Besuch diskutieren muss. In den vergangenen Wochen hat es bereits mehrere Mails und Diskussionen an der Kasse gegeben. Angefangen hat alles Anfang Dezember, als Mende den Besuch mit Paddy und ihrer Mutter bei dem Leiter des Kinos ankündigte. Ohne Probleme seien sie dann auch in den Kinosaal gekommen. „Als wir bereits saßen, kam eine Mitarbeiterin und rief quer durch den Saal, wo denn der Hund sei und dass er im Kino nicht erlaubt ist“, sagt Mende. „Ich habe mich total bloßgestellt gefühlt. Wie ein Mensch zweiter Klasse.“

Zutritt wiederholt verwehrt

Katharina Mende berichtete über dieses Erlebnis auf ihrer Facebook-Seite, auf der sie regelmäßig die Erfahrungen mit ihrem Assistenzhund schildert, und beschwerte sich zudem beim Kino. Daraufhin entschuldigte sich zwar die betreffende Kino-Mitarbeiterin für ihren Tonfall, trotzdem wurde Mende der Zutritt zum Kino beim nächsten Versuch verwehrt. Die 28-Jährige hat mittlerweile Bert Bohla vom Hamburger Verein Lichtblicke hinzugezogen, der sich um die Förderung von Assistenzhunden bemüht. Das Cinespace will gegenüber dem WESER-KURIER keine Stellung zu dem Fall nehmen. Doch der Zeitung liegt ein Schriftwechsel zwischen dem Kino und Katharina Mende und Bert Bohla vor.

Die Gründe, warum Mende und ihr Hund nicht in das Cinespace dürfen, sind vielfältig. Mal pocht das Kino auf den Tierschutz, mal auf Allergiker, die im Saal anwesend sein könnten, und ein anderes Mal auf Rufschädigung, da Mende das Kino auf ihrer Internetseite schlecht dargestellt habe. „Dabei habe ich den Fall ganz sachlich geschildert“, sagt sie. Für Bert Bohla ist die Willkürlichkeit dieser Argumentation ein Unding. „Ein Assistenzhund stellt ein gesetzlich anerkanntes Hilfsmittel und Medizinprodukt dar“, sagt er. „Wird das Zutrittsverbot für gewöhnliche Hunde auch auf sie angewandt, dann ist das eine rechtswidrige und mittelbare Diskriminierung."

Katharina Mende will deshalb nicht aufgeben. In Hamburg, wo sie eigentlich wohnt, kann sie problemlos mit ihrem Hund ins Kino gehen. Da sie aber oft ihre Familie in Bremen besucht, will sie auch hier den Kinobesuch genießen können. Auch im Musical Theater seien sie und Paddy schon gewesen. „Es ist selbstverständlich, dass ich das Kino mit Paddy verlasse, wenn er bellen sollte, oder mich umsetze, wenn Menschen Angst vor ihm haben“, sagt sie. Dass das Kino in der Waterfront ihr vorhält, die Geräuschkulisse könnte schädlich für ihren Hund sein, trifft Mende. „Ich kenne Paddy am besten. Der schläft meistens während der Vorstellungen“, sagt sie.

Ständige Rechtfertigungen

Jede dieser Auseinandersetzungen ist hart für Katharina Mende. Manchmal muss sie sich im Supermarkt für Paddy rechtfertigen, ein anderes Mal in einer Boutique. Das setzt ihr manchmal tagelang zu, doch verkriechen will sich die Autistin deswegen nicht. Seitdem Paddy bei ihr ist, sei sie viel selbstbewusster geworden, auch wenn er der Grund sei, weshalb sie oft angesprochen werde. Ohne ihn irgendwo hinzugehen, kommt nicht mehr infrage.

Ende Dezember versucht es Katharina Mende deshalb noch einmal im Cinespace. Dieses Mal nicht nur in Begleitung ihrer Mutter, sondern auch von Bert Bohla, der sie mit seinem Fachwissen unterstützen will. Auch der ­WESER-KURIER ist vor Ort. Knapp eine Stunde diskutieren eine Mitarbeiterin des Kinos, Bert Bohla und Katharina Mende miteinander. Je länger das Gespräch dauert, desto schlechter geht es der 28-Jährigen. Für Mendes Mutter ist dieser Anblick nur schwer zu ertragen. Sie will ihrer Tochter helfen, muss sich aber gleichzeitig auch bremsen, weil sie weiß, dass ihre Tochter so viel wie möglich alleine schaffen will.

Doch Bohla lässt sich nicht abspeisen. Erst als er ankündigt, die Polizei zu rufen, um die Diskriminierung protokollieren zu lassen, lenkt die Mitarbeiterin des Kinos etwas ein. „Man kann sich in dieser Situation auch nicht einfach auf sein Hausrecht berufen“, sagt Bohla. „Wenn man ein Geschäft für den allgemeinen Publikumsverkehr eröffnet, dann kann man das Hausrecht nur geltend machen, wenn es zur Störung des Betriebsablaufs kommt, und das ist bei Assistenzhunden so gut wie nie der Fall.“ Auch dieses Mal zählt die Mitarbeiterin des Kinos gleich mehrere Gründe auf, warum Paddy nicht mit ins Kino darf. Doch sie gibt auch zu, dass das Kino vorher noch nie einen solchen Fall gehabt habe.

Am Montag hat Katharina Mende nun eine weitere Nachricht vom Kino erhalten. Man habe sich darauf verständigt, ihr und ihrem Hund künftig Eintritt zu gewähren, wenn sie vorab Karten direkt bei der Theaterleitung bestelle. Für Mende zwar ein Schritt in die richtige Richtung, doch richtig zufrieden ist sie mit der Entscheidung nicht. „Mir fällt es schwer, mich vorab jedes Mal anzumelden, weil meine Stimmung sich kurzfristig ändern kann“, sagt sie. Sie wolle nun erneut Kontakt mit der Kinoleitung aufnehmen.

Hintergrund: Assistenzhunde

Ein Assistenzhund oder auch Rehabilitationshund, ist ein Hund, der so ausgebildet wird, dass er einem Menschen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen fehlende Sinnes-oder Körperfunktionen ersetzen kann. Die bekannteste Form sind Blindenführhunde.

Daneben gibt es unter anderem auch Signalhunde, Diabetikerwarnhunde, Epilepsiehunde oder Autismushunde. Für die Ausbildung und Prüfung von Assistenzhunden gibt es in Deutschland bisher keine allgemein anerkannten Standards. Wohin man Assistenzhunde mitnehmen darf, hängt oft vom Eigentümer ab. In vielen Supermärkten sind Assistenzhunde mittlerweile erlaubt. In anderen Bremer Kinos habe man bisher noch keine Erfahrung mit Assistenzhunden gesammelt, heißt es vom Cinemaxx Bremen und der Schauburg. „Wir stehen dem aber offen gegenüber, wenn der Hund angemeldet wird“, sagt Daniel Craes vom Cinemaxx.