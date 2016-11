Die Beiräte Horn-Lehe, Oberneuland und Borgfeld wollen sich einmischen, bevor es zu spät ist. Sie wollen ihr Horner Polizeirevier erhalten wissen. In einer eigens einberufenen Pressekonferenz demonstrierten die Sprecher und Ortsamtsleiter der Stadtteilparlamente in dieser Sache einen engen Schulterschluss.

„Es ist ein denkbar falscher Weg, den öffentlichen Dienst zu zentralisieren“, betonte Oberneulands Ortsamtsleiter Jens Knudtsen. Die Aufforderung der Behörde, die Beiräte könnten Anregungen zur geplanten Polizeireform einbringen, bezeichnete er als „Beruhigungspille“, da völlig offen bleibe, inwieweit diese auch berücksichtigt würden.

„Unserer Information nach sollen dem Senat noch im November Konzeptionen vorgelegt werden – und wir kennen die Abläufe“, betonte Horn-Lehes Beiratssprecher Stefan Quaß (CDU). „Wenn die Weichen erst einmal gestellt sind, ist es für uns zu spät.“ Die Erwartung der drei Beiräte sei es daher, dass die Stadteilparlamente ebenfalls im Vorfeld über denkbare Reformkonzepte unterrichtet werden, um dazu Stellung beziehen zu können. Erst dann solle Bilanz gezogen werden. „Das wäre ein demokratisches Verfahren“, sagte Quaß.

Keine Zentralisierung der Polizeireviere

Von einer Zentralisierung der Polizeireviere distanzierten sich die Vertreter der drei Stadtteile bereits mehrfach entschieden. „Das Sicherheitsgefühl der Bürger wird sinken, je weiter die Polizeireviere entfernt sind“, prognostizierte Oberneulands Beiratssprecherin Tamina Kreyenhop (CDU). Und damit gehe die Sorge einher, dass enttäuschte Wähler in das politisch rechte Spektrum abdriften würden, was es um jeden Preis zu verhindern gelte.

Borgfelds Beiratssprecher Karl-Heinz Bramsiepe (CDU) wies darauf hin, dass insbesondere die Timmersloher Bürger Probleme bekommen würden, wenn sie künftig bis in die Vahr reisen müssten, um eine Anzeige aufzugeben. „Dorthin besteht keine direkte Verkehrsanbindung“, sagte er. „Das ist den Bürgern nicht zuzumuten – ebenso wenig wie das Aufgeben einer Anzeige über das Internet“, erklärte er mit Blick auf ältere Mitbürger.

Knudtsen erinnerte in diesem Zusammenhang daran, dass man in Bremen gerade erst erkannt habe, dass die Zentralisierung des Stadtamtes nicht den erhofften Erfolg gezeigt habe. Diese dafür aber im selben Atemzug für die Polizei einzuführen, so Knudtsen, „das passt nicht“. Überhaupt komme Zentralisierung bei Bürgern nie gut an. „Behörden müssen vor Ort sein“, betonte der Oberneulander Ortsamtsleiter.

Horn mit zweitgrößtem Revier in ganz Bremen

Sollte sich allen Vorbehalten zum Trotz dennoch eine Zentralisierung der Polizeireviere durchsetzen, erwarten die Beirats- und Ortsamtsvertreter, dass eines der sogenannten Schwerpunktreviere, die dann entstünden, das Horner Revier sei. Dabei handele es sich schließlich um das zweitgrößte Revier in ganz Bremen, das erst drei Jahre alt sei und damit auf dem modernsten Stand. „Es müsste also kein Geld in die Hand genommen werden, um das Revier auszubauen“, nannte Bramsiepe ein weiteres Argument pro Horn.

Knudtsen betonte, man wolle mit diesem Schulterschluss insbesondere signalisieren, dass die bürgerlichen Stadtteile auf keinen Fall aus dem Blickfeld der Politik verschwinden dürften. Horn-Lehes stellvertretende Beiratssprecherin Catharina Hanke (SPD) pflichtete ihm bei. „Diese Stadtteile tragen Bremen sowohl finanziell als auch in Hinblick auf ehrenamtliches Engagement“, sagte sie. „Dann dürfen sie in solchen Fragen nicht hinten runterfallen.“

Knudtsen ergänzte, es sei nicht hinnehmbar, dass die drei Stadtteile in vielen Bereichen, wie im Kita- oder Ganztagsausbau, stets das Schlusslicht bildeten. „Die Selbstheilungskräfte sind auch in unseren Stadtteilen begrenzt“, gab er zu bedenken. Abschließend mahnte er: „Die Stimmung der Bürger ist dabei, zu kippen.“