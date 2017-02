Polizisten wurden in Gröpelingen mit Holzlatten angegriffen. (FR)

Wie die Polizei am Mittwoch berichtet hat, wollten die Polizisten am Schulzentrum an der Fischerhuder Straße vier junge Männer kontrollieren. Diese waren zuvor geflüchtet, als sie die Streife bemerkten. Einer der Männer widersetzte sich demnach der Kontrolle, weshalb er von den Beamten festgehalten wurde. In diesem Augenblick stürmte eine Gruppe von sechs bis acht mit Holzlatten bewaffneten jungen Leuten auf die Beamten zu und forderte sie auf, den Festgehaltenen freizugeben. Einer von ihnen warf laut Polizei einen mit Nägel gespickten Prügel nach den Beamten.

Als weitere Streifenwagen eintrafen, flüchtete die Gruppe. Einem Sprecher der Polizei zufolge waren schließlich zwölf Streifenwagen an dem Einsatz beteiligt. Vier Tatverdächtige im Alter zwischen 19 und 21 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Nach der Feststellung ihrer Personalien wurden sie aus dem Gewahrsam entlassen. Die Polizei ermittelt nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und versuchter Gefangenenbefreiung. (mij)