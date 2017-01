Prost! Bei Werder- und Bayernfans drücken die Polizisten am Sonnabend ein Auge zu. (Christina Kuhaupt)

Marcus Schröder muss zum Zug. Am Sonnabend bahnt sich der junge Mann im Hauptbahnhof seinen Weg durch die Masse der Fußballfans, die in Richtung Innenstadt strömt. Schröder und seine Freunde wollen mit der Regionalbahn zu ihrer Kohltour aufbrechen, sie sind spät dran. Der Student, blonde Haare, schwarze Brille, zieht einen Bollerwagen mit Getränken hinter sich her. „Bier, Korn, das Übliche“, sagt er knapp. Durch den Bahnhof darf die Gruppe damit eigentlich nicht, das haben Schröder und seine Freunde in der Zeitung gelesen, aber sie müssen nun einmal zum Zug. Am Sonnabend gilt hier ein Alkoholverbot: Sowohl das Trinken, als auch das Mitführen von Alkohol ist untersagt, heißt es in der Verfügung der Bundespolizei. Nicht etwa, um die Gesundheit der Kohlfahrer zu schonen, oder wegen des Fußballspiels zwischen Werder Bremen und Bayern München – sondern weil der VfL Osnabrück Preußen Münster empfängt.

Wie viele andere Fußballvereine haben die beiden Drittligisten einen gewaltbereiten Teil in ihrer Anhängerschaft. Das Derby ist brisant: Am Rande der Begegnungen beider Klubs gab es immer wieder Ausschreitungen und in den vergangenen fünf Jahren mehr als Hundert Verletzte. Darunter auch Polizisten, die von Betrunkenen mit Flaschen und anderen Gegenständen verletzt wurden. Aus diesem Grund will die Polizei die Fans nicht nur in Osnabrück im Auge behalten, sondern schon bei der Anreise. Alkohol ist aus diesem Grund in Zügen und Bahnhöfen im gesamten Nordwesten verboten und damit auch in Bremen tabu. Es ist nicht das erste Mal, das das Trinken aufgrund eines Risikospiels verboten wird. Zuletzt war der Bremer Bahnhof im vergangenen Jahr anlässlich der Risikospiele zwischen Werder und Hannover 96 sowie beim Nordderby gegen den Hamburger Sportverein trocken gelegt.

"Das ist doch Aktionismus"

Schröder und seine Begleiter können das Alkoholverbot nicht nachvollziehen. „Das ist doch Aktionismus“, sagt er. „Ich möchte mal wissen, wie viele Fans heute zu diesem Spiel über Bremen fahren.“

Die Polizei hat ihr Aufgebot in der Bahnhofshalle zusammengezogen. „Die Lage ist entspannt“, sagt Sprecher Holger Jureczko. Zwar gelte das Alkoholverbot prinzipiell für alle Reisenden. „Wir können es aber nicht bei allen durchsetzen“, sagt er. Im Fokus der Beamten stehen in erster Linie die Anhänger des VfL Osnabrück. Am Morgen sei eine Gruppe Fans auf der Durchreise in Bremen umgestiegen. „Aber auch da mussten wir nicht einschreiten“, so Jureczko. In kleinen Gruppen beobachten die Beamten die eintreffenden Fußballfans. Das Alkoholverbot scheint zu den Bremern und Bayern nicht wirklich durchgedrungen zu sein: Viele Fans tragen Bierflaschen in der Hand, eine Gruppe Münchener hat sogar mehrere Kisten vor sich aufgestapelt. Die Polizisten nehmen es gelassen.

In Richtung Innenstadt gibt es kein Durchkommen mehr. Im Hauptbahnhof geht um 13.30 Uhr nichts mehr vorwärts. Die Polizisten sperren den Eingang. Sie wollen die Werderfans von den Gästen aus Bayern trennen. Die Anhänger der Münchener sollen in einer eigenen Straßenbahn zum Stadion gefahren werden. Nicht alle können das nachvollziehen. „Für Fußballfans scheinen so manche Bürgerrechte nicht zu gelten“, kommentiert ein junger Mann mit Bayernschal. Auch dem Alkoholverbot kann er nichts abgewinnen: „Das ist doch unverhältnismäßig, weil einige Mist bauen, werden jetzt alle bestraft. Was passiert denn als Nächstes? Dürfen dann die Osnabrücker nichts mehr trinken, wenn Werder Bremen gegen den HSV spielt?“

Während die Münchener weiter in der Halle warten, treffen sich die Werderfans vor dem Bahnhof. Hier sieht man Alkoholverbote bei Risikospielen nicht ganz so kritisch. „Davon geht nicht die Welt unter“, sagt eine Frau im Werdertrikot. „Wer unbedingt trinken möchte, kann ja wohl warten, bis er aus dem Bahnhof raus ist.“

"Grundsätzlich ist so ein Verbot nicht verkehrt"

Ähnlich sehen das auch Kristoff Diekmann und Wolfgang Bartels aus Delmenhorst. „Grundsätzlich ist so ein Verbot nicht verkehrt“, findet Bartels. „Viele können ihren Konsum nun einmal nicht vernünftig regulieren.“ Es seien ja auch schon ganze Züge von betrunkenen Werderfans demoliert worden. Kristoff Diekmann glaubt nicht daran, dass Verbote Gewalt verhindern können: „Am Ende ist jeder Einzelne für sich selbst verantwortlich. Die Jungs, die sich prügeln wollen, machen das sowieso – ob nun mit oder ohne Alkohol.“

