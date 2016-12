Karl-Heinz Kuchinke mit Ehefrau Christa, Tochter Stefanie und seiner Mitarbeiterin Heike Nullmeyer (von links). (Walter Gerbracht)

„Ich bin Einzelhändler – schon immer“, sagt Karl-Heinz Kuchinke; und es schwingt ein Hauch Stolz in seiner Stimme. Kuchinke steht in seinem Geschäft an der Pappelstraße, in dem er Farben, Werkzeuge, Haushalts- und Eisenwaren verkauft. An den Fensterscheiben laden Schilder mit den Aufdrucken „20 %“ und „40 %“ die Kunden zu Schnäppchenkäufen ein. Kuchinke schließt sein Traditionsgeschäft. Einen Nachfolger hatte er auch über den Verband vergeblich gesucht.

Seit 50 Jahren im Einzelhandel

Seine Frau Christa steht an der Kasse. Tochter Stefanie berät eine Dame, die eine Bratpfanne prüfend in alle Richtungen wendet. Heike Nullmeyer, Kuchinkes Angestellte seit 1991, füllt Haushaltswaren in die Regale.

In seinem Traditionsgeschäft an der Pappelstraße verkauft Kuchinke Farben, Werkzeuge, Haushalts- und Eisenwaren. (Walter Gerbracht)

Karl-Heinz Kuchinke hatte vor 28 Jahren von Manfred Kosel, der heute in Grolland lebt, die Farbenabteilung übernommen und war davor Einzelhändler in Kosels Geschäft, schräg gegenüber der Pappelstraße, gewesen. „Ich bin 50 Jahre im Einzelhandel“, sagt Kuchinke, und das ist nur möglich, weil er bereits, aufgrund der damaligen Kurzschuljahre, im Alter von vierzehn Jahren seine Ausbildung begann.

Zwei Jahre nach Kuchinkes Übernahme der Farbenabteilung und dem Beginn seiner Selbstständigkeit, schloss sein ehemaliger Arbeitgeber Kosel das Geschäft. Ein Grund für Kuchinke, sein Angebot an Farben und Tapeten um Haushaltswaren zu ergänzen und später auch Werkzeuge und Eisenwaren ins Sortiment aufzunehmen. Von Farbhandel hat er sich dennoch nie verabschiedet. Zeitweise beschäftigte Kuchinke zwei Angestellte und drei Aushilfskräfte.

Für die Rentenzeit schon einen Wunsch

Karl-Heinz Kuchinke hatte einen langjährigen Mietvertrag, als der Hausbesitzer verstarb. Die Kündigung drohte, als sich Kuchinkes Mitte der Neunzigerjahre entschlossen, das Haus zu kaufen. „Mir hat die Arbeit immer Spaß gemacht“, sagt Kuchinke, der nun mit seiner Frau in den gemeinsamen Ruhestand geht. Für die Zeit als Rentner hat er schon einen Wunsch: „Ich möchte mal im Advent nachmittags durch Bremens Innenstadt gehen“. Was sich dahinter verbirgt, sind die Öffnungszeiten seines Geschäfts: Sonnabends neun bis 13 Uhr, Montag bis Freitag neun bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr. „Denken Sie nicht, dass wir zwei Stunden Mittag gemacht haben“, betont Kuchinke und erzählt vom Kontrollieren der Bestände, Nachbestellungen aus Werkzeug-Katalogen, vom Sichten des Haushaltsartikelsortiments und von haufenweise Rechnungen, die zu kontrollieren und zu bearbeiten waren. Oder vom Streusalz, das in den Keller geschleppt werden musste. „Sonnabends nach dem Kassemachen und Aufräumen war ich zwischen drei und vier zum Essen zu Hause“, sagt der Einzelhändler.

Alles muss raus: Vor dem Geschäft laden Schilder die Kunden zu Schnäppchenkäufen ein. (Walter Gerbracht)

Denkt man heute an Einzelhandel, kommen einem Kassiererinnen in den Sinn, der Mindestlohn oder Minijobs. Bei Kuchinke steht der Kunde im Mittelpunkt: „Uns kennen die Leute im Stadtteil. Wir bekommen jetzt Blumen oder ganz persönliche Geschenke, wo klar ist, dass wir schließen“. Was Kuchinke immer als seinen Einzelhandel ansah, war etwa Senioren die Batterien im Wecker zu wechseln, Einweckgummis passend nachzubestellen und Dichtungen für verschiedene Geräte rauszusuchen, gute Farben, die lange halten, zu empfehlen, und eine Pfanne anzubieten, die nicht nach kurzer Zeit besser ersetzt werden musste, weil der Boden sich gekrümmt hat. „Hier drehen die Kunden die Töpfe dreimal um, bevor sie Ja sagen. Im Internet sehen sie nur ein Bild“, sagt Kuchinke über seine heutige Konkurrenz. Kuchinke wollte auch aufgrund seines Alters nicht mehr in den Internethandel einsteigen. „Das sollen Jüngere machen“, sagt er neidlos und zufrieden mit seiner Eingebundenheit in den Stadtteil und der großen Nähe zu seinen treuen Kunden.

Ausverkauf vielleicht noch zwei Wochen

„Ich merke, es ist Zeit“, sagt Kuchinke über seinen Wechsel in den Ruhestand und auf Nachfrage: „Früher konnte ich drei Kunden gleichzeitig bedienen. Hier die Dichtungen, schauen Sie schon mal, ich komme gleich. Das geht heute nicht mehr“. Wie früher üblich, steht auch heute kein Stuhl in seinem Laden, wie ein Ehrenkodex hat der traditionelle Kaufmann seine Kunden immer im Stehen empfangen, beraten und zur Tür gebracht. Wer 50 Jahre stehend arbeitet, weiß: Das hinterlässt Spuren.

SÜD / Geschäftsaufgabe Haushaltswarengeschäft Kuchinke / Pappelstraße (Walter Gerbracht)

Es ist 17.30 Uhr und der Laden ist voll mit Kunden. Vieles wird angesehen, vieles ist im Preis reduziert. Es ist Ausverkauf bei Kuchinke, vielleicht noch zwei Wochen. Freundlich hält der Chef Karl-Heinz Kuchinke die Tür auf, wünscht den Kunden einen schönen Tag und schaut gleich, ob jemand im Laden seine Hilfe wünscht. Das macht er so, schon ein halbes Jahrhundert lang.