Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) sorgt sich um das friedliche Miteinander von Kurden und Türken. (Frank Thomas Koch)

Bei der am Dienstag beginnenden Innenministerkonferenz in Saarbrücken will Mäurer mit seinen Amtskollegen über seine Eindrücke von einer Delegationsreise in die Türkei berichten, wie der Senat mitteilte. Seine Befürchtung ist, dass die Situation in der Türkei weiter eskalieren wird.

Vor diesem Hintergrund will Mäurer in Saarbrücken erörtern, wie sich die verschärfende Lage in der Türkei auch auf die Lage in Deutschland auswirken wird. So gebe es nicht nur in Bremen große Gemeinschaften von Türken und Kurden. (dpa/lni)