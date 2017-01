Gerd Haberland. (Frank Thomas Koch)

Stolz klopft Gerd Haberland auf den schwarzen Ledersattel der alten belgischen Viertakter: „Die geht ab wie Schmidts Katze. Baujahr 1947, läuft schlappe 145, und klingt wie ein Lanz-Traktor.“ Während der Sammler seine Schätze nach und nach präsentiert, dringt aus jedem seiner Worte Anerkennung: „Hier eine Hercules von 1943, die wurde nur sechsmal gebaut. Ist verdammt schwer, so eine zu finden.“

An der Wand der kleinen Garage, in der Haberland die Motorräder lagert, hängt ein leuchtend grüner Beiwagen. „Ein Bender aus den Jahren ’40 bis ’43“, informiert er. Das Bodenblech ist etwas durchgerostet, doch für den Oldtimer-Fan, der zugleich begeisterter Schrauber ist, kein Problem. „Da muss ich nur ein neues Blech ranschweißen. Was viel wichtiger ist: Hier ist keine einzige Beule drin.“ Eine Rarität, dienten doch damals die Gespanne Leuten ohne Auto als Arbeitsfahrzeuge. „Die meisten sind deshalb ziemlich hinüber.“ Dann gibt es noch die Peugeot von 1927. „350 Kubik“, sagt der Liebhaber beifällig. „Ist übrigens der älteste Hersteller.“

193 Krafträder hat Haberland, die meisten allerdings im Harz. Nur ein kleiner Teil steht hier, wo er seine Ausstellungsstücke für die Bremen Classic Motorshow lagert. Seinem Hobby, dem Sammeln und Reparieren alter Maschinen, geht der gebürtige Heidelberger seit seiner Kindheit nach. Wie einer, der Oldtimer sammelt, sieht der 57-Jährige nicht aus. „Eher wie ein Biker, so mit Lederjacke und Bart“, schlägt Lebensgefährtin Manuela Dohmen vor und klopft ihm kumpelhaft auf die Schulter.

"Das ist so ein richtiger Scheunenfund"

Dann sind da die beiden Terrots, französische Zweiräder vom Anfang der Dreißigerjahre. „Das ist so ein richtiger Scheunenfund“, freut sich Haberland. Die Nachricht von solchen Entdeckungen gelangten immer schnell zu ihm, der in der Szene sehr bekannt ist. Statt einer Lampe gähnt im Scheinwerfer der Maschine ein schwarzes Loch, Rost übersät das Metall. „Man könnte die komplett entlacken, aber der Trend geht in eine andere Richtung“, meint Haberland. Tank und Rahmen so zu belassen, Felgen und Kasten frisch lackieren, eine neue Lampe dazu, ist seine Idee. „Restaurieren kann man alles, aber nur einmal. Danach ist es eigentlich kein altes Motorrad mehr. Es verliert seine Seele.“

Vor fünfzig Jahren gab es die Räder nicht nur gratis, man gab Haberland sogar noch etwas drauf. „Nimm mit“, hätten sie gesagt, „und hier bekommst du noch zehn Pfennig für ein Eis.“ „Die Leute wollten Autos fahren, keine Motorräder mehr. Das war damals Schrott.“ Für die einen alter Ballast, für Haberland eine Fundgrube. Sechs Jahre alt, mit einem Werkzeugkasten, legte er los, nur mit Versuchen und ohne große Hilfe. „Einige hab ich bestimmt kaputt repariert, aber irgendwann liefen die ersten wieder.“

Polizist bewahrte Stillschweigen

Haberland sammelt und repariert nicht nur, er fährt auch selbst, schon seit jungen Jahren. Als 14-Jähriger hatte er eine BMW, ordnungsgemäß angemeldet, vom Vater sicher verwahrt. Haberland umging alle Sperren, befreite die Maschine und brauste los. „Ich hatte die glorreiche Idee, einen Helm aufzuziehen, obwohl es damals keine Helmpflicht gab. Da fiel ich natürlich auf.“ Prompt erwischte ihn ein Polizist, der Stillschweigen bewahrte, während Haberland alle Fahrzeuge des Reviers auf Hochglanz brachte.

Diese Zeit der Siebziger vermisst Haberland. „Das war die Zeit der Sammler. 1978 hatte ich meine erste Harley. Damals ist keiner eine Harley gefahren, der das Ding nicht reparieren konnte. Das war eine Lebenseinstellung.“ Anders als heute, ist der Pensionär überzeugt. „Heute fährt jeder so ein Ding, der von Beruf Sohn ist.“ Überhaupt habe sich die Szene seit den Neunzigern, als die Leute begannen, Oldtimer als Kapitalanlage wahrzunehmen, gewaltig geändert. „Es ist sehr kommerziell geworden“, stellt er fest. „Da fehlen die Schrauber, die mit Drahtbürste und Herzblut dabei sind.“

"Ich verkauf nicht an jeden"

Außerdem sei vieles unerschwinglich teuer geworden, wie so oft bei begehrten Geldanlagen. Gerade deshalb wirft Haberland ein genaues Auge auf die, die bei Messen wie der Classic Motorshow seine Räder kaufen wollen. „Ich verkauf nicht an jeden“, bekennt er. Wer nur eine Kapitalsteigerung anpeile, habe schlechte Chancen. Genauso wie der, der die Fahrzeuge verwandeln will: „Die verzinkte Peugeot – wenn da einer sagt, die lackiert er um, kriegt er sie nicht.“ Letztendlich, hofft der Sammler, gerät er mit seiner Taktik an die echten Schrauber. „Die, die einem alten Stück Eisen wieder Leben einhauchen.“

---

Haberlands Maschinen sowie klassische Autos und Motorräder von mehr als 600 anderen Ausstellern kann man vom 3. bis

5. Februar bei der Bremen Classic Motorshow anschauen. Die Messehallen an der Bürgerweide sind täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet.