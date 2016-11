Die Hip-Hop-Tänzerinnen Leonie Brouwer-Pohlenz und Denise Meyer aus Bremerhaven tanzen auf der Bühne mit Justin Bieber.

Der Lärm übertönt alles. Als Denise Meyer und Leonie Brouwer-Pohlenz um halb zehn auf die Bühne laufen, schreien sich Tausende Mädchen die Seele aus dem Leib. In dem wabernden Meer aus Teenagern in der Frankfurter Festhalle blitzen die Handys und kullern die Tränen. Nicht wegen der beiden Tanztalente aus Bremerhaven, sondern weil der kanadische Popstar Justin Bieber gerade seinen Song „Children“ performt. „Wir sind fast taub geworden“, sagt Leonie später. „Aber wir werden diesen Moment niemals vergessen.“

Am Mittwoch hatten die beiden Hip-Hop-Tänzerinnen sich von Bremerhaven aus auf den Weg in die Metropole am Main gemacht. Ihr kurzer Auftritt in Frankfurt ist das Ergebnis wochenlanger harter Arbeit. Die zwölfjährige Leonie und Denise (11) üben mit ihrem Trainer Feriz Sula in der Bremerhavener Tanzschule Beer bis zu 14 Stunden in der Woche. „Die zwei wollen immer besser werden“, sagt Sula, „sie wiederholen alle Schritte so lange, bis sie zu 100 Prozent sitzen.“

Sulas jüngste Schüler in der Tanzschule sind gerade drei Jahre alt, die ältesten sind bereits weit über 50. Hip Hop ist zur Trendsportart geworden. Leonie und Denise gehören zu den Musterschülern ihres Trainers. Und der ist voll des Lobes: Fleißig seien die beiden Mädchen, ehrgeizig, Vorbilder für alle anderen in der Tanzschule Beer. Denise und Leonie haben sich gemeinsam zahlreiche Pokale ertanzt. Sowohl bei der Weltmeisterschaft als auch bei der Deutschen Meisterschaft hat das Duo schon Gold geholt.

Umarmung vom Popstar

Die Anfrage für den Auftritt bei Justin Bieber kam per E-Mail über einen befreundeten Tanztrainer aus Hamburg. „Wir haben die Choreografie einstudiert, ein Video aufgenommen und es nach Los Angeles geschickt“, sagt Sula. „Das lief alles ganz spontan“. Dann kam die Zusage: Leonie und Denise sind dabei. „Die beiden haben sich mega gefreut“, erinnert sich Sula. In Frankfurt angekommen hieß es für Leonie und Denise aber erst einmal: Warten.

Um acht Uhr abends schwebt dann endlich der 22 Jahre alte Superstar auf die Bühne: Justin Bieber. Mit insgesamt zwölf Tänzern wirbelt der Kanadier über die Bühne. Hit für Hit spult er das Programm seiner aktuellen CD „Purpose“ ab, während knapp 14 000 Teenager am Rande eines Nervenzusammenbruchs stehen und die zwei Tänzerinnen aus Bremerhaven hinter der Bühne auf ihren Einsatz warten. Ihre Choreografie gehen sie immer wieder gemeinsam durch.

Dann kommt der große Moment, und die beiden Mädchen tanzen, was das Zeug hält. Der Auftritt von Denise und Leonie läuft reibungslos. Und am Ende des Abends gibt es vom Popstar sogar noch eine Umarmung für die beiden Tänzerinnen aus Bremerhaven. „Ein cooler Moment“, sagt Leonie. „Schön, dass Denise und ich diesen Moment teilen können.“