Bei Mondelez fallen weitere Stellen weg. (Frank Thomas Koch)

Die Mitarbeiter sind am heutigen Mittwoch über den Stellenabbau informiert worden. Betriebsbedingte Kündigungen sollen nach Angaben einer Mondelez-Sprecherin vermieden werden. Laut NGG ist in Bremen vor allem die Abteilung Einkauf betroffen, deren Arbeitsplätze zu einem großen Teil nach Warschau, Bratislava und Bourneville verlagert würden. Demnach sollen auch im Werk Fallingbostel und am Standort in München Arbeitsplätze wegfallen. Begründet wird die Entscheidung den Angaben zufolge vor allem damit, dass „die Profitabilität hinter den Erwartungen zurückgeblieben“ sei.

„Wir verurteilen diese Entscheidung des Konzerns ganz entschieden“, sagte Dieter Nickel, NGG-Geschäftsführer in der Region Bremen-Weser-Elbe. Vertreter von Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite müssen nun erneut über einen Interessenausgleich und einen Sozialplan für die betroffenen Mitarbeiter verhandeln. Bereits in den vergangenen Jahren waren viele Stellen bei Mondelez in Bremen gestrichen worden – zuletzt etwa, als die Kaffeesparte in das neu gegründete Unternehmen Jacobs Douwe Egberts ausgelagert wurde.