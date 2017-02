Architekt Hans-Jürgen Hilmes vor dem Areal an der Konsul-Smidt-Straße, wo die Hafenpassage realisiert werden soll. (Roland Scheitz)

Und deshalb plant nun die Bauherrengemeinschaft Gewoba/Justus Grosse nach dem gemeinsamen Projekt Marcuskaje direkt gegenüber davon mit der „Hafenpassage“ eine weitere Zusammenarbeit für die Schaffung erschwinglicher Mietwohnungen: Auf der Fläche zwischen Konsul-Smidt-Straße, Überseetor und Hafenstraße, auf der bis vor Kurzem noch Flüchtlingszelte standen, soll ab April ein weiterer Komplex mit 200 Wohnungen gebaut werden. 150 davon werden öffentlich gefördert und in den langfristigen Bestand der Gewoba übernommen, die sie für eine Kaltmiete von 6,70 Euro vermieten wird.

Den Entwurf für die bereits genehmigten Gebäude haben Grosse-Gesellschafter Clemens Paul und Architekt Hans-Jürgen Hilmes nun im Fachausschuss Überseestadt des Waller Beirats vorgestellt. „Es macht uns als einem seit Jahrzehnten in Bremen ansässigen Unternehmen Spaß, zu zeigen: Das ist möglich“, sagt Clemens Paul, denn die Hafenpassage entspricht trotz des günstigen Mietpreises den höchsten energetischen Standards und bekommt außerdem eine Tiefgarage mit insgesamt 132 Parkplätzen.

So in etwa soll die ­Hafenpassage in der Überseestadt einmal aussehen. (FR)

Mit fünf Stockwerken plus Staffelgeschoss zur Konsul-Smidt-Straße hin orientiert sich der Gebäudekomplex dabei höhenmäßig an der Marcuskaje vis-à-vis. Geplant sind neben Wohnungen mit ein, zwei, drei und vier Zimmern eine 800 Quadratmeter große Kita, Einzelhandelsflächen und eine attraktive Außenanlage mit Bäumen zur Hafenstraße hin. Wie eine Zickzacklinie soll sich dabei ein Weg für Fußgänger und Radfahrer vom Hafenhochhaus quer über das Gelände in Richtung Konsul-Smidt-Straße ziehen: die Hafenpassage.

Bei den Ortspolitikern kommen diese Details an. „Das Projekt ist unterstützenswert. Wir brauchen sozialen Wohnungsbau, auch für eine gute Durchmischung. Positiv ist außerdem, dass die Wohnungen barrierearm sind und eine Kita mit eingeplant wird“, meint etwa Fachausschuss- und Beiratssprecher Wolfgang Golinski (SPD), dem insbesondere auch die Vollstein-Optik der Gebäude gefällt.

Das neue Parkhaus an der Ecke Marcuskaje/Konsul-Smidt-Straße steht praktisch leer. (Roland Scheitz)

Eine entscheidende Frage ist in seinen Augen, wie man den zukünftigen Bewohnern die Tiefgaragenplätze schmackhaft machen könnte. Vermehrt sind nämlich seit Neuestem jede Menge Wildparker zu beobachten, die ohne Sinn und Verstand ihre Autos zwischen den frisch gepflanzten Bäumchen am Franz-Pieper-Karree abstellen – während das neue Parkhaus an der Ecke Marcuskaje/Konsul-Smidt-Straße praktisch leer steht. „Dazu fällt mir nichts mehr ein“, so Golinski, der möglichst bald zu diesem Thema das Gespräch mit der Gewoba suchen will.

Etliche Anwohner aus dem Quartier wiederum wollen wissen, wann denn nun endlich ein Supermarkt in der Überseestadt eröffnet wird. Sie verweisen zum Vergleich auf das Horner „Mühlenviertel“, dessen allererster Baustein ein Einkaufskomplex war. Und: Sie erinnern sich noch gut an eine Fachausschusssitzung vor ziemlich genau einem Jahr.

Damals hatte Detlef Schobeß, unter anderem Koordinator des 2010 erstellten kommunalen Zentren- und Nahversorgungskonzepts, die Ergebnisse eines Gutachtens vorgestellt, in dem Kapazität für einen Supermarkt gesehen wurde. Sogar eine geeignete Fläche war dabei schon genannt worden – ein Grundstück an der Ecke Konsul-Smidt-Straße/Ecke Marcuskaje.

Nichts jedoch hat sich seitdem in diese Richtung getan – obwohl mögliche Betreiber Clemens Paul zufolge längst bereit ­stünden. Zunächst soll es aber noch eine Machbarkeitsstudie geben, war nun zu ­hören – auch für die Waller Ortspolitiker eine Riesenüberraschung: „Wir werden uns mit dem Bauressort unterhalten müssen, weshalb das so lange dauert“, kündigt Golinski an.

Zwischen Konsul-Smidt-Straße, Überseetor und Hafen­straße soll die Hafenpassage entstehen. (Roland Scheitz)

Auch die medizinische Versorgung im Quartier könnte besser sein, monierten Anwohner in der Sitzung: Über die Physiotherapie-Praxis im Quartier seien sie sehr froh – ansonsten aber gebe es bei ihnen noch nichts. Sein Haus schalte Anzeigen auch in Ärztemagazinen, sagt dazu Clemens Paul: „Wir können nur Angebote machen, haben aber sehr wenig Anfragen dazu.“

Mit dem Wohlwollen des Fachausschusses kann das Projekt Hafenpassage nun in die nächste Phase gehen: Paul und Hilmes wollen so schnell wie möglich loslegen, Spatenstich soll Anfang April sein und das Projekt zum Herbst 2018 fertig werden.