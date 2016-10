„Grundsätzlich unterstützen wir den Wunsch der Stadt, auf dem ehemaligen Friedhofs-Erweiterungsgelände am Werdersee Wohnungen zu bauen“, erläuterte Beiratssprecher Jens Oppermann (SPD) das parteiübergreifende Votum. Allerdings könne der Beirat zentrale Planungsaspekte nicht mittragen und lehne das Vorhaben in der vorgelegten Form weiterhin ab.

Objekt der Kritik ist die Dichte des Quartiers, mit geplanten 590 Wohneinheiten in Reihen- und Mehrfamilienhäusern. Zuviel Beton für das vorhandene Grün, deutlich mehr Wohneinheiten als im Nachbarquartier und somit zu viele Menschen, die dort auf relativ engem Raum zusammenleben sollen – so das Fazit von Beiratsmitgliedern und Kritikern aus dem Publikum. „Meine Vorstellung von Gartenstadt ist eine andere, im Bebauungsplan wird mit dem Begriff ein Stück weit Etiketten-Schwindel betrieben“, sagte Oppermann.

Stadtplaner Markus Borgelt erwiderte, an dieser Stelle entstehe sicher eine andere Gartenstadt als die beiden existenten Bremer Beispiele aus der Vahr oder der Neustadt. „Es wird eine etwas dichtere, moderne Gartenstadt mit viel hochwertigem Grün und direktem Zugang zum Landschaftsraum als Ausgleich“, so seine Einschätzung.

Grundsatzkritik war auch zum Thema Lärmschutz zu hören. Denn dem Beirat sind die ermittelten Lärmwerte im Neubaugebiet deutlich zu hoch, die hauptsächlich durch den Fluglärm vor Ort zustande kommen. „Diese Lärmbelastung können Sie den Menschen nicht zumuten – zumal dort Familien mit Kindern wohnen sollen und eine Kita geplant ist“, sagte Gunnar Christiansen (Piraten). Doch aus Sicht der Stadtplanung werden alle gesetzlichen Grenzwerte eingehalten. „In Nähe der Habenhauser Landstraße, die durch Straßenlärm zusätzlich beeinträchtigt ist, können wir mit dem Bau überdachter Balkone und verglaster Loggien ebenfalls die geforderten Richtwerte im Freiraum einhalten“, versicherte Stadtplanerin Jutta Bettin. Ein Argument, das das Stadtteilparlament nicht gelten lassen wollte. In seiner Stellungnahme fordert es daher, mit 55 Dezibel einen deutlich geringeren Grenzwert in den Freiräumen einzuhalten als im B-Plan mit 59 Dezibel veranschlagt.

Forderungen zeigen Wirkung

Für Linkspolitiker Wolfgang Meyer stand der Umgang mit den Altlasten im Vordergrund, die am Rande des Friedhofs entdeckt worden waren. „Ich finde es unverantwortlich, neben einer Sondermülldeponie eine Schule, einen Kindergarten und Sozialwohnungen zu planen“, wetterte er. „Von Sondermüll zu sprechen trifft absolut nicht zu, ebenso wenig sind es hochbelastete Altlasten, das können Sie in den Gutachten online nachlesen“, erwiderte Bettin und warnte vor Panikmache. Es sei eine reine Vorsichtsmaßnahme, um Kinder dort unbedenklich spielen lassen zu können, dass auf die unterirdisch liegenden Altlasten aus den 1950er Jahren zusätzlich eine ein Meter dicke Erdschicht aufgetragen und bepflanzt werden soll.

Weiterer Diskussionspunkt waren die Bäume an der Habenhauser Landstraße, deren Abholzung geplant ist, um das Neubaugebiet an den Stadtverkehr anzubinden. „Einer der wichtigen Aspekte der Bürgerbeteiligung war es, den Alleen-Charakter dort zu erhalten, da muss es doch einen anderen Weg geben“, mahnte Wolfgang Schnecking (SPD) an.

Noch während der Diskussion signalisierten die Stadtplaner, dass die Forderungen der Beiräte Obervieland und Neustadt in einigen Punkten bereits Wirkung zeigten: So werde in der Behörde mit den Fachleuten erneut diskutiert, ob tatsächlich 22 Alleen-Bäume für die Anbindung des Neubaugebietes weichen müssten. „Die Zahl 22 ist nicht in Stein gemeißelt“, so Borgelt.

Er verwies auf geplante Nachpflanzungen von bis zu sieben Bäumen an der Habenhauser Landstraße und insgesamt 500 neue Bäume im Neubaugebiet. „Für Sie mag das nur ein Trostpflaster sein, für uns ist das relevant.“ Weiteres Zugeständnis der Planer: Es werde nachgedacht, ob ein Gebäude an der Habenhauser Landstraße etwas niedriger ausfallen könnte als mit den knapp 15 Metern Höhe, mit denen es geplant sei. Dies war den Obervielandern zu viel, wegen des Schattens auf angrenzende Wohnhäuser. Die beiden Stadtplaner verwiesen erneut auf die durchgeführte Bürgerbeteiligung der Baubehörde, deren Ergebnis an vielen Stellen im Bebauungsplan wiederzufinden sei.

Bücking appelliert an Habenhauser und Neustädter

Der Bremer Bürgerschaftsabgeordnete Robert Bücking (Grüne) appellierte im Verlaufe des Abends an die Bevölkerung in Habenhausen und der Neustadt, angesichts der dringend benötigten Wohnungen, mehr Offenheit für das Bauvorhaben mit 30 Prozent Sozialwohnungsanteil zu zeigen: „Ich bitte Sie, sich mit dem Gedanken anzufreunden, dass Sie dort statt auf eine Wiese auf Häuser mit neuen Nachbarn blicken werden“, so Bücking. Gegen neue Nachbarn hätte sie nichts, konterte eine Zuhörerin. „Aber es ist uns einfach zu dicht – wenn man dem Gartenstadt-Gedanken gerecht werden will, dürfte man nur halb soviele Wohnungen dort bauen.“

Einwendungen gegen das Projekt können bis zum 28. Oktober formlos beim Senator für Umwelt, Bau und Verkehr, Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung, Contrescarpe 72, eingereicht werden. Dort liegen auch Gutachten, B-Plan und weitere Unterlagen zum Bauprojekt zur Ansicht.