Auch die Show „Lichtgestalten“ im GOP-Varieté-Theater zeigt leichter bekleidete Frauen. (Christina Kuhaupt)

Schon die ungewöhnliche Überschrift, mit der sie auf die Tagesordnung der nächsten Senatssitzung gelangte, lässt aufhorchen: „Wirtschaftsförderung in Bremen mit halbnackten Tänzerinnen?“, lautet die knackige Headline.

Und darum geht es: Die städtischen Wirtschaftsförderer hatten die August-Ausgabe der „WFB-News" auf der Titelseite mit einem Foto aus dem GOP-Varieté in der Überseestadt bebildert. Zu sehen sind „vollständig bekleidete, arbeitende Männer und unvollständig bekleidete Frauen als tanzendes Werbebeiwerk“.

Wenn es mal eine Frau auf den Titel schaffe, dann leicht bekleidet

So empfindet es jedenfalls die Grünen-Parlamentarierin und frühere Landesvorsitzende ihrer Partei, Henrike Müller. Ihr passt die ganze Richtung der WFB-Publikationen nicht, wie sie im Gespräch mit dem WESER-KURIER erläuterte. Meist gehe es darin um „männergeführte Unternehmen“, selten um Existenzgründerinnen. „Und wenn es mal eine Frau auf die Titelseite schafft, dann ist sie eher leicht bekleidet oder hat ein Kind auf dem Arm“, ereifert sich Müller.

Frauen als „tanzendes Werbebeiwerk“ – das können die Grünen nicht gutheißen. (FR)

Bei der WFB ist man sich keiner Schuld bewusst. In der August-Ausgabe sei es darum gegangen, bremische Ansiedlungserfolge aus jüngerer Zeit darzustellen. Das GOP-Varieté sei einer davon. 2013 eröffnet, beschäftige es inzwischen 120 Mitarbeiter und habe bereits 380 000 Gäste angelockt, heißt es im Entwurf für eine parlamentarische Antwort des Senats an die Grünen. Auf dem Cover der „WFB-News“ sei lediglich eine Tanz-Szene mit Akrobaten des GOP zu sehen. So weit die offizielle Reaktion.

WFB-intern hat die Beschwerde der Grünen für ungläubiges Staunen gesorgt. „Sollen wir den Tänzerinnen eine Burka oder einen Taucheranzug überstülpen?“, heißt es dort hinter vorgehaltener Hand. Verwiesen wird auch darauf, dass die Redaktion der „WFB-News“ nicht aus einer Runde alternder Machos, sondern ausschließlich aus Frauen besteht.

Der Entwurf für die Stellungnahme des Senats endet mit folgender Klarstellung: „Die Beantwortung der Anfrage entfaltet keine unmittelbaren geschlechtsspezifischen Wirkungen im Hinblick auf die Geschlechtergerechtigkeit, kann aber den allgemeinen gesellschaftlichen Diskurs, insbesondere den Diskurs zur Werteorientierung im Stadt- und Standortmarketing Bremens, befördern.“