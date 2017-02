Gröpelinger Eltern und Schüler waren in Sorge, nachdem am Dienstagabend eine Gruppe von sechs bis acht mit Holzlatten bewaffnete junge Leute auf dem Gelände der Grundschule an der Fischerhuder Straße eine Polizeistreife bedroht hatte (wir berichteten). Das erzählt eine Mitarbeiterin der Grundschule. Der Übergriff fand abends um 20.45 Uhr auf dem Schulgelände statt, das nach Angaben der Schule zu diesem Zeitpunkt verwaist war.

Am Dienstagabend hatten zunächst zwei Beamte einer Polizeistreife vier junge Männer kontrolliert. Der Polizei zufolge wurde die Streife auf die Männer aufmerksam, weil diese die Flucht ergriffen, als die Polizisten näher kamen. Die Verdächtigen flohen auf das Gelände der Grundschule, wo die Polizei sie kontrollierte. Einer der vier widersetzte sich der Überprüfung und leistete Widerstand. Daraufhin hielten die Beamten ihn fest.

Eine Gruppe von sechs bis acht mit Holzlatten bewaffneten jungen Leuten stürmte auf die Einsatzkräfte zu und forderte die Freilassung des Festgehaltenen. Einer warf einen mit Nägeln gespickten Prügel in Richtung der Polizisten. Die Beamten wurden nicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und versuchter Gefangenenbefreiung.

Zurückhalten und auf Kollegen warten

Doch wie reagieren zwei Polizisten, wenn sie von einer größeren Gruppe bedroht werden? Die Polizeibeamten seien für solche Situationen ausgebildet, erklärt Polizeisprecherin Franka Haedke. Dann gelte es für die Einsatzkräfte, nicht ihre Waffe zu ziehen, sondern sich defensiv zu verhalten und Kollegen zur Hilfe zu rufen.

Was der Polizei zum Teil von Kritikern als Schwäche ausgelegt wird, nämlich der kurzzeitige Rückzug, ist Teil des taktischen Verhaltens, für das Beamte trainiert werden. „Wenn die Polizei zahlenmäßig unterlegen ist, ist es für uns ­oberste Priorität, dass die Beamten sich schützen und Verstärkung rufen“, sagt Haedke. Polizisten sollten sich dann zum Beispiel in ihren Streifenwagen oder hinter eine Mauer zurückziehen, bis ihre Kollegen eintreffen.

Es ist nicht das erste Mal, dass eine Polizeistreife in Bremen von einer Gruppe bedroht oder sogar konkret angegriffen wird: Zuletzt wurden in der Silvesternacht in der Großwohnsiedlung Grohner Düne in Vegesack zwei Streifenwagenbesatzungen aus einer Gruppe von 30 Personen heraus mit Böllern und Flaschen beworfen. Die Beamten traten den Rückzug an.

Mehr zum Thema Junge Männer attackieren Polizisten mit Holzlatten Am Dienstagabend ist eine Polizeikontrolle in Gröpelingen aus dem Ruder gelaufen: Mit Holzlatten ... mehr »

Bei dem Vorfall am Dienstag kamen ­Haedke zufolge zehn Streifenwagen den beiden bedrohten Polizisten zu Hilfe. Bei der Ankunft der weiteren Polizeifahrzeuge flüchteten die Angreifer. Die Beamten konnten aber vier Tatverdächtige aus der Gruppe der Angreifer vorläufig festnehmen. Die Festgenommenen sind zwischen 19 und 21 Jahre alt, sie wurden nach Feststellung ihrer Personalien wieder frei gelassen. „Es lagen keine Haftgründe vor“, sagt Polizeisprecherin Haedke.

Gerüchte, die nach dem Vorfall an der Fischerhuder Straße in sozialen Medien die Runde machten, kann die Polizei entkräften: Es sei eine Leiche auf dem Schulgelände gefunden worden, kursierte in Gröpelingen. Diese Nachricht ist der Polizei zufolge eine Falschmeldung.