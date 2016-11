Ein Rollerfahrer verursachte einen Unfall in der Kurt-Schumacher-Allee. (dpa)

Nach Angaben der Polizei wurde Dienstagnachmittag eine 29-Jähriger bei dem Überqueren einer grünen Fußgängerampel in der Kurt-Schumacher-Allee von einem 58-jährigen Rollerfahrer, der das Rotlicht missachtete, erfasst und zu Boden geschleudert. Der 29-Jährige wurde noch am Unfallort notärztlich versorgt und in eine Klinik gebracht. Der 58-Jährige Unfallverursacher zog sich eine Handverletzung zu und kam ebenfalls in ein Krankenhaus.

Nach Angaben des Rollerfahrers war das Helmvisier leicht geöffnet, damit es nicht beschlägt. Bei eingeschränkter Sicht übersah der Mann nach eigener Aussage das Rotlicht an der Haltestelle und die Einmündung zur Carl-Goerdeler-Straße. Laut Zeugenaussagen war der Mann ungebremst auf die Ampel zugefahren und dann frontal mit dem Fußgänger zusammengestoßen. Eine weitere Fußgängerin, die direkt hinter dem Verletzten gegangen war, erlitt einen Schock musste in eine Klinik gebracht werden.