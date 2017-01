Zum Bahnhof kamen 400 Besucher. Laut Bundespolizei verlief die Nacht dort verhältnismäßig ruhig. Dennoch erteilte sie 50 Platzverweise. (Christina Kuhaupt)

Feuerwerk, Party und ein Walzer um Mitternacht auf dem Goetheplatz – in der ganzen Stadt feierten die Bremer zumeist friedlich Silvester. Mehr als 700 Einsätze gab es dennoch für Polizei und Feuerwehr: In der Neustadt und in Bremen-Blumenthal kam es zu größeren Schlägereien. Außerdem gab es laut Polizei zahlreiche Verletzte durch Vorfälle mit Raketen und Knallern. Im gesamten Stadtgebiet warfen demnach Gruppen mit Feuerwerkskörpern oder Flaschen nach Passanten oder Einsatzkräften – etwa an der Sielwallkreuzung.

An Brennpunkten mehr Einsatzkräfte als im Vorjahr

Die Nacht sei jedoch „ohne herausragende Ereignisse“ verlaufen, gab die Polizei in einer Pressemitteilung bekannt. Für die Einsatzkräfte stand Silvester unter anderen Vorzeichen: Aufgrund des Anschlags auf den Berliner Weihnachtsmarkt und den massiven sexuellen Übergriffen in Köln im vergangenen Jahr, setzte die Polizei in der Neujahrsnacht auf mehr Präsenz. An Brennpunkten wie im Steintorviertel, an der Discomeile, an der Schlachte und an der Waterfront waren mehr Kräfte im Einsatz als in den Vorjahren. Dieses Konzept sei aufgegangen. Und: „Sexuelle Übergriffe in der Art, wie sie Silvester in Köln passierten, gab es nach bisherigen Erkenntnissen in Bremen nicht.“

Vor allem der Bremer Bahnhof stand wegen der Vorfälle im Fokus. Ein Sprecher der Bundespolizei gab für diesen Bereich ebenfalls Entwarnung. „Es hat keine einzige Anzeige wegen sexueller Übergriffe dieser Art gegeben.“ Dass in den nächsten Tagen noch Fälle gemeldet werden, davon sei nicht auszugehen. „Wir hatten genügend Personal da, um die Situation zu kontrollieren.“ Doppelt so viele Bundespolizisten als sonst waren dafür im und um das Gebäude im Einsatz. Die Nacht am Bahnhof sei verhältnismäßig ruhig verlaufen. Unter den 400 Besuchern habe es etwa 50 Platzverweise für stark alkoholisierte und aggressive Personen gegeben.

Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung in drei Fällen

In drei Fällen werde zudem wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Eine Gruppe beschoss eine andere mit einer Rakete, eine Frau traf ein Feuerwerkskörper aus bisher unbekannten Gründen am Auge, zwei Jugendliche zündeten verbotene Böller. Ein 26-Jähriger trug zudem ein Küchenmesser, ein Taschenmesser und eine Hantelstange offen bei sich. Die Beamten stellten die Gegenstände sicher.

An der Sielwallkreuzung feierten traditionell viele Menschen zusammen ins neue Jahr – nicht immer friedlich, heißt es bei der Polizei. Zeitweise seien die Einsatzkräfte dort mit Flaschen und Böllern beworfen worden. (Christina Kuhaupt)

Für die Polizei Bremen hat es in den 24 Stunden um Silvester mehr als 400 Einsätze gegeben. Das seien laut einem Sprecher 30 Einsätze weniger als im Vorjahr. Es habe alles gegeben, was in dieser Nacht so passiere. Im Fall der Schlägerei in der Neustadt ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Zwei Familien sollen sich in der Nacht zu Sonntag während einer Party eine Auseinandersetzung mit Flaschen und Messern geliefert haben. Die Täter konnten gestellt werden. In Bremen-Blumenthal gerieten in der Nacht ebenfalls zwei Großfamilien aneinander. Als die Polizei eintraf, standen sich nach Angaben der Beamten insgesamt etwa 50 Personen gegenüber. Verhaftet wurde niemand. Auslöser der Schlägerei soll ein Schuss mit einer Gaspistole auf einen Angehörigen gewesen sein.

Vierjährige mit Böller beworfen

Auch in der Innenstadt gab es einen Vorfall: Ein vierjähriges Mädchen ist laut Polizei in der Obernstraße mit einem Böller beworfen worden, musste daraufhin in einem Rettungswagen behandelt werden und erlitt einen Schock. Der vermeintliche Täter, der den Sprengkörper unvermittelt auf das Mädchen geworfen haben soll, konnte vom Vater des Kindes festgehalten werden, bis der Streifenwagen kam. Der junge Mann und seine drei Begleiter wurden in Gewahrsam genommen. Ein Mann in Osterholz verletzte sich dagegen in den frühen Morgenstunden selbst: Mit einem verbotenen Sprengkörper „skelettierte“ er sich demnach seine eigene Hand. Die Polizei sicherte insgesamt mehr als 150 illegale Böller und Raketen.

Von einem „verhältnismäßig ruhigen Jahreswechsel“ spricht auch die Feuerwehr Bremen. Sie rückte mit dem Rettungsdienst zu etwa 220 Einsätzen aus. Daneben gab es 57 Einsätze aufgrund von Feuer. In Horn brannte ein Dachstuhl, es gab keine Verletzten.