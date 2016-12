Für Freunde von Tattoos und Piercings bietet das Team von Darkest Ink, Ausser der Schleifmühle, seine Dienste an. (Walter Gerbracht)

Sie verschönern, verändern, gehen unter die Haut und ans Haar, über den Gaumen und in den Bauch. Im Viertel und dem Peterswerder haben Geschäfte aufgemacht, die es in sich haben: Tätowieren, Piercen und andere Body Modifications übernimmt Darkest Ink, Rauhhaar-, Langhaar- und Kurzhaar-Hunde sind bei Tatjana Sergejew in ihrem Hundesalon Belleza gut aufgehoben und für kulinarische Genüsse fühlen sich Kelly Silva-Streng, die die „Kleine Kneipe“ übernommen hat, und Binta Bah mit ihrem Baobab Kitchen zuständig.

Als 15-Jährige kam Binta Bah als unbegleiteter Flüchtling aus Gambia nach Bremen. Acht Jahre ist das jetzt her. Zunächst lebte sie in einem Mädchenhaus. Mit dem Essen im neuen Zuhause habe sie von Anfang an Probleme gehabt, berichtet sie. Später kam sie zu einer Pflegefamilie, machte ihren Realschulabschluss, brachte zwischendurch ihren Sohn zur Welt und schloss eine Ausbildung zur Wirtschafts- und Fremdsprachenassistentin ab. 2014 eröffnete sie am Dobben das Baobab Kitchen mit nur 2400 Euro Starthilfe, die es vom Arbeitsamt gab. Über Catering-Aufträge erarbeitete sie sich ein anständiges Startkapital und zog in den ehemaligen Parkettladen in der Stader Straße 114, Ecke Rennstieg um.

"Erstmal vegan"

Mithilfe von Freunden und Bekannten und mit der Unterstützung ihrer Pflegeeltern richtete sie das Restaurant ein und bietet dort neben elf afrikanischen Bieren typische Gerichte aus Gambia, dem Senegal und Guinea an. Gambia und der Senegal haben eine ähnliche Küche, erzählt die Chefin. Die guineische Cuisine kenne sie, weil ihre Mutter aus dem Land stammte und für die Familie nach ihren heimischen Rezepten kochte. Auf dem Menü im Baobab Kitchen stehen also Thiebu Dien, gebratener Reis, afrikanisches Fingerfood oder Domoda, ein Reisgericht mit Erdnussbuttersoße. „Wir kochen das erst mal vegan“, sagt Binta Bah. Fisch und Fleisch werden gesondert zubereitet und dann mit dem Reis serviert.

Im Beobab Kitchen bieten die Gastronomen Kostproben aus der traditionellen Küche Gambias. Vor allem Veganer werden hier fündig. (Walter Gerbracht)

Mit ihrer Biografie will sie anderen jungen Flüchtlingen ein Vorbild sein. „Wir Flüchtlinge haben auch Chancen, hier was zu machen“, sagt Binta Bah. Natürlich bedeute das viel Arbeit und einen langen Atem, aber es gebe andere Wege als mit Drogen zu handeln. „Ich habe nie aufgegeben“, sagt sie. Neben ihren Pflegeeltern sei ihr auch jemand aus der Sachbearbeitung des Jugendamts eine große Stütze gewesen. Vor kurzem kam ihr Bruder Gasim Bah aus Gambia nach Deutschland und arbeitet neben Mariama Couloubali jetzt mit im Baobab Kitchen.

Länderabend einmal monatlich

Einmal im Monat organisiert das Team einen Länderabend mit entsprechendem Buffet. Am Sonnabend, 7. Januar, um 18 Uhr geht es um Gambia und den Senegal. Anmeldungen dafür sind unter 0157/33452146 möglich. Ansonsten ist die Baobab Kitchen von montags bis freitags von 12 bis 21 Uhr, sonnabends ab 12 Uhr mit offenem Ende und sonntags von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Catering bietet Binta Bah nach wie vor an.

Frei frisiert, also ohne Galgen, der den Hund fixiert – Im Hundesalon Belleza im Fedelhören ist Fellpflege angesagt. (Roland Scheitz)

Heimisches Bier finden Freunde des Gerstensaftes bei Kelly Silva-Streng in der „Kleinen Kneipe“. Sie hat das Raucher-Lokal in der Seilerstraße 25 vor einigen Monaten übernommen, renoviert und neu eingerichtet. Die wohl sichtbarste Veränderung ist das große Graffito an der Fassade. Der Sprühkünstler Patrick Przewloka vom Netzwerk atx artworx hat ein kühles Blondes auf die Hauswand gezaubert. Modell dafür stand die laminierte Getränkekarte, auf deren Frontseite ebenfalls ein gefülltes Bierglas zu sehen ist. Neben Bier stehen auf der Karte auch verschiedene Sorten Bio-Wein. „Den trinken die Leute ganz gerne“, sagt die Chefin. Unter ihren Gästen sind sowohl solche, die früher schon beim ehemaligen Besitzer in der Kneipe einkehrten, als auch neue Gesichter. Hauptsächlich kommen sie aus der Nachbarschaft, so die Betreiberin. Bevor sich Kelly Silva-Streng des Lokals annahm, führte sie 17 Jahre die Boutique Phönix im Ostertor. Dort musste sie schließen und verkaufte die Mode danach online. Doch der Kontakt zu Menschen habe ihr gefehlt. Da kam die „Kleine Kneipe“ wie gerufen.

Geöffnet ist sie immer ab 18 Uhr. An Spieltagen der Fußball-Bundesliga öffnet Kelly Silva-Streng zwei Stunden vor Anpfiff bei Heim- und eine Stunde vor Anpfiff bei Auswärtsspielen von Werder Bremen.

Alles fing mit Peppi an

„Eigentlich fing das mit Peppi an“, sagt Tatjana Sergejew, wenn sie über ihre Geschäftsidee erzählt. Sie hat im Fedelhören 43 den Hundesalon Belleza eröffnet. Peppi ist ihr eigener Yorkshire Terrier, mit dessen Haarpracht sie immer unzufrieden war. Irgendwann griff sie selbst zur Schere und brachte sich bei, wie ein Yorki frisiert werden muss. Um einen Beruf draus machen zu können, schlossen sie und ihr Partner Martin Jordan eine Ausbildung bei einem Profi in Borstel ab. „Egal, wie lange es dauert. Wir wollten es richtig machen“, sagt sie. Anschließend machten sie sich auf die Suche nach einem Standort und fanden den Laden im Souterrain, in dem zuvor Wohnaccessoires verkauft worden. Dort bauten sie ein sogenanntes Dog Spa ein, also ein großes Becken, in dem das Fell gewaschen wird, mit Treppenstufen. „Für einen Hund ist das barrierearm“, sagt Martin Jordan. Und für Menschen ist es einfacher, weil sie den Hund nicht heben müssen. Neben dem Waschen wird getrimmt, gestutzt, geschnitten, gezupft, geföhnt.

Bier drinnen und Bier draußen an der "Kleinen Kneipe" in der Seilerstraße. (Walter Gerbracht)

Hunde, die solche Behandlungen von Anfang an gewöhnt sind, stören sich nicht daran. „Die schlafen dabei ein“, sagt Tatjana Sergejew. Zum Wohlbefinden der Hunde trage außerdem bei, dass sie ohne sogenannten Galgen arbeite. Das ist eine Vorrichtung, mit der Hunde, die nicht stillhalten, fixiert werden. Wenn ein Hund besonders zappelig sei, arbeiten sie und Martin Jordan zusammen an dem Tier. Termine gibt es von Montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr unter Telefon (0421) 6959 7472.

Alles, was unter die Haut geht

Wenn Menschen sich äußerlich verändern wollen, sind sie bei Darkest Ink, Außer der Schleifmühle 7-13, richtig. Das Team um Chef Sebastiano Rubino, das aus Gröpelingen ins Ostertor gezogen ist, versteht sich hauptsächlich auf Tätowierungen in allen Farben und Formen. Chefin Kerstin Rubinos Leidenschaft ist dagegen alles, was unter die Haut geht; sie trägt selbst eine Spinne aus Silikon im Handrücken. Als Implantate taugen Metall, Magnete und Mikrochips, auf denen die Kunden Daten programmieren können. Kerstin Rubino schneidet Ziernarben aus der Haut, brennt Muster ein oder spaltet Zungen. Die ungewöhnlichste Anfrage, die sie mal hatte, war ein Schwerthieb quer über die Brust, den sie in einen Kunden schnitzte. Trends kommen meist aus Übersee. Derzeit werde mit LED-Implantaten, die also unter der Haut leuchten, rumprobiert, erzählt Kerstin Rubino. Auf Messen, bei Workshops und Seminaren informieren sie sich über Trends und Techniken und tauschen sich mit anderen Profis der Branche aus. Um einen Laden, wie diesen aufmachen zu können, brauche es nicht sehr viel, bedauert Sebastiano Rubino.

„Leider ist das ein Problem in Deutschland, dass jeder Hans und Franz einen Laden aufmachen kann“, ergänzt Kerstin Rubino. Gerade was Hygiene angehe, seien sie besonders penibel. „Ich arbeite so, wie ich gern behandelt werden möchte“, sagt Sebastiano Rubino. Deshalb nutze er beispielsweise Einwegstifte, mit denen er Körperstellen für Tattoos oder Piercings markiert. Was Tätowierungen angehe, gehe so ziemlich alles: Porträts vom neugeborenen Kind oder dem eigenen Kater, Comics, Schriften und traditionelle Tattoos. „Im Cover Up sind wir sehr fit“, sagt Sebastiano Rubino und meint damit das Überstechen alter, unschöner Tattoos mit neuen Motiven. Damit es vielleicht gar nicht erst so weit kommt, hat er einen Tipp parat: „Generell raten wir von Partnernamen ab.“

Alle paar Monate haben sie Gasttätowierer aus anderen Städten und Ländern da. Die Daten veröffentlichen sie auf ihrer Facebook-Seite. Im regulären Betrieb sind immer Termine, auch für die Vorbesprechungen, nötig. Absprachen sind tagsüber unter 6960905 möglich. Sonntags und montags ist zu.