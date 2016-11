Nasses Laub auf Gewegen kann für Radfahrer und Passanten gefährlich werden. (Petra Stubbe)

Marco Cramme beklagt den Zustand an der Crüsemannallee. „Die Fußwege werden regelmäßig von den Grundstücksbesitzern gefegt, aber auf den Radwegen türmt sich das Laub“, beschreibt der Anwohner den ­Zustand der vergangenen Wochen im ­Abschnitt zwischen Emma- und Busestraße. Für Radfahrer bestehe durch die nasse Laubdecke nicht nur akute Rutschgefahr, auch die diversen Schlaglöcher im Radweg seien unter den Blättern nicht mehr zu erkennen und entsprechend tückisch für Radler – und Passanten. „In Höhe der Haltestelle überqueren auch viele Fußgänger den Radweg und laufen damit ebenfalls Gefahr, hin­zufallen“, sagt Cramme. Er habe sich deshalb vor einigen Tagen ans Ortsamt gewandt.

„Wir haben die Beschwerde an die zuständige Stelle weitergeleitet“, berichtet Ortsamtsmitarbeiter Thomas Berger. Cramme sei beileibe nicht der Einzige, der sich über nicht geräumtes Laub auf dem Radweg beschwere. Mit Beginn der Herbstzeit sei die Anzahl der Anrufe im Ortsamt merklich angestiegen, sagt Berger. Während für die Reinigung der Gehwege die Grundstückseigner zuständig seien, müsse sich die Entsorgung Nord GmbH (Eno) um die Räumung der Radwege kümmern.

Nach Anfrage sofort beseitigt

Dort hatte man laut Sprecher Frank Kunst bislang keine Kenntnis von der Situation an der Crüsemannallee. Grundsätzlich verfahre man bei der Eno so, dass in den Herbstwochen die laubträchtigen Straßen und Stadtteile bevorzugt abgearbeitet werden und die übrigen Straßen, in denen nur wenige oder keine Bäume stehen, kontrolliert werden. „Der Bereich Crüsemannallee befindet sich in einem sehr laubträchtigen Stadtteil, der zudem auch noch sehr groß ist“, erklärt Kunst. Zudem falle das Laub jetzt nach den starken Minusgraden besonders stark und nicht mehr sukzessive wie in den Wochen zuvor. „Der Eno ist sehr daran gelegen, dass alle Stadtteile gleichmäßig bedient werden – allerdings ist das für einen sehr begrenzten Zeitraum nicht möglich“, erklärt Kunst.

„Alle Mitarbeiter arbeiten derzeit verstärkt daran, dass das Laub von den Straßen, Radwegen, Treppenanlagen und Überwegen so schnell wie möglich runterkommt, sodass für Verkehrsteilnehmer keine Gefährdungen bestehen“, sagt der Sprecher. „Sollten entsprechende Beschwerden als auch Hinweise bei uns eingehen, werden diese zeitnah überprüft und bei Bedarf entsprechend abgearbeitet“, verspricht Frank Kunst. Wenige Stunden nach der Anfrage des Stadtteil-Kuriers ist der Radweg an der Crüsemannallee tatsächlich geräumt. „Schade nur, dass das nicht immer so reibungslos funktioniert“, kritisiert Anwohner Cramme.

ADFC: Taktung des Räumungsdienstes verbessern

Auch in anderen Teilen Bremens beklagen Radfahrer von Laub bedeckte Radwege. Den Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) Bremen erreichen dieser Tage regelmäßig vergleichbare Berichte über gefährliche Straßenabschnitte, sagt Verkehrsreferent Albrecht Genzel. Demnach gebe es in Schwachhausen und Horn-Lehe ähnliche Probleme unter anderem am Horner Bad, an der H.-H.-Meier-Allee, am Gustav-Deetjen-Tunnel sowie zwischen Hochschulring und Universitätsallee, außerdem an der Landwehrstraße (Utbremen), Am Deich (Alte Neustadt) sowie in Bereichen der Hahnenstraße (Hemelingen), Falkenstraße (Bahnhofsvorstadt) und Erlenstraße (Hohentor). „In diesem Jahr ist es besonders gravierend“, sagt Genzel.

Aus Sicht des ADFC müsse die Taktung des Räumungsdienstes dringend verbessert werden. „Angesichts der derzeitigen Abstände zwischen den Räumungen möchte ich mir gar nicht vorstellen, wie sich die Lage im Winter verschärft“, sagt er. Außer der Rutschgefahr durch das Laub und dem Risiko, Schlaglöcher nicht erkennen zu können, seien mitunter auch die hohen Rasenkanten zwischen Rad- und Fußwegen problematisch, da diese ebenfalls nicht mehr zu sehen seien.

Auch der Bürgerschaftsabgeordnete Ralph Saxe (Grüne) erachtet die Situation auf Bremens Radwegen derzeit für besonders gefährlich. Deshalb habe er in der Verkehrsdeputation einen entsprechenden Bericht unter der Überschrift „Laubräumung auf Straßen, Radwegen und Fußwegen“ angefordert, berichtet er.