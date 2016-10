Im März 2014 setzte die Polizei am Weserstadion Pfefferspray gegen randalierende Anhänger des Hamburger SV ein. Wie häufig Bremer Beamte Reizgas einsetzen, ist statistisch allerdings nicht erfasst. (gumzmedia)

Die von der Innenbehörde vorbereitete Antwort auf die parlamentarische Anfrage bleibt in den wichtigsten Punkten vage. Die Grünen hatten detaillierte Auskünfte zur Verwendung des Reizstoffs erbeten, aufgeschlüsselt nach Anlässen und bezogen auf die vergangenen drei Jahre. Doch in der Antwort der Innenbehörde heißt es, bei der Polizei in der Stadtgemeinde gebe es hierzu „keine gesonderte Berichterstattung“.

Das gilt auch für mögliche Verletzungen von Personen, die mit dem Gemisch aus Chilischoten- und Pfefferextrakt eingenebelt wurden. Immerhin: Bei der Ortspolizeibehörde Bremerhaven weiß man, wie oft ihre Beamten zum „Reizgassprühgerät 2000“ griffen, das zur Standardausrüstung gehört – im Jahr 2014 gar nicht und 2015 zweimal. Im laufenden Jahr gab es in der Seestadt ebenfalls schon zwei Pfeffersprayeinsätze.

Einsatz von Pfefferspray nur bei konkreter Gefahr

Der Einsatz von Reizgas unterliegt nach Darstellung des Senats klaren Regeln, festgehalten im bremischen Polizeigesetz und einer gesonderten Dienstanweisung. Demnach ist es den Beamten untersagt, Pfefferspray präventiv – also etwa gegen eine bedrohlich auftretende Menschenmenge – anzuwenden.

„Es muss immer eine konkrete Gefahr vorliegen“, steht in der Antwort des Senats auf die Grünen-Anfrage. Auch bei Widerstand gegen Festnahmen dürfe Pfefferspray verwendet werden. Und noch eines stellt die Landesregierung schriftlich klar: „Mildere, ähnlich geeignete“ Substanzen stehen der Bremer Polizei nicht zur Verfügung. „Zurzeit kann keine ähnlich geeignete Alternative zum Pfefferspray dargestellt werden“, heißt es.