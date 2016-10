(dpa)

Sind sie tatsächlich vorbei, die Zeiten, als Stadtteilpolitiker noch fragen mussten, ob sie von der Stadt Bremen eine Ampel, ein Halteverbotsschild oder einen Zebrastreifen bekommen? Neuerdings verfügen sie über ein eigenes Stadtteilbudget, das sie vor Gericht von der Verkehrsbehörde erstritten haben. Doch damit kommen auch viele Fragen auf die Stadtteilparlamente zu. Mit dem Geldausgeben sind die Beiräte daher noch zögerlich.

Über die Höhe des Budgets von jährlich insgesamt eine Million Euro im aktuellen und im kommenden Jahr für alle 22 Bremer Stadtteilparlamente hat mittlerweile auch die Bürgerschaft entschieden. Demnach erhält jeder Beirat einen Sockelbetrag in Höhe von 5000 Euro und zusätzlich einen weiteren Anteil, der sich an der Einwohnerzahl orientiert. Nach diesem Verteilungsschlüssel erhält der Stadtteil Mitte 33.726 Euro und die Östliche Vorstadt 53.098 Euro. Hemelingen, der Stadtteil, zu dem Hastedt gehört, kann rund 70.000 Euro ausgeben.

Finanzieren können die Lokalpolitiker fortan selbst „verkehrslenkende, -beschränkende und -beruhigende Maßnahmen“, sofern sie „stadtteilbezogen“ sind, heißt es in einer Erklärung aus der Verkehrsbehörde. Das heißt, dass die verkehrsmäßigen Auswirkungen der gewünschten Veränderungen vorrangig im eigenen Stadtteil zu erwarten sind. „Für eine neue Ampel auf übergeordneten Straßen wie beispielsweise der Schwachhauser Heerstraße wäre damit automatisch nicht das Stadtteilbudget zu verwenden“, erklärt Jens Tittmann, Sprecher des Verkehrssenators.

Ausloten von Projekten

In der Praxis ist das Geldausgeben offenbar schwerer als gedacht. „Wir müssen uns selber erst mal Gedanken machen, was wir damit finanzieren“, sagt beispielsweise der Beiratssprecher für Mitte Michael Rüppel (Grüne). Ähnlich vage sind auch die Aussagen in den anderen Gebieten. Bevor das Geld da war, hat sich noch kein Beirat hingesetzt und Projekte auserkoren, die davon bezahlt werden sollen.

„Wir haben im Beirat gemeinsam verabredet, ein parteiübergreifendes Konzept zu entwickeln, nach dem wir das Budget verwenden wollen“, teilt Steffen Eilers (Grüne), Beiratssprecher in der Östlichen Vorstadt, auf Nachfrage mit. „Dadurch wollen wir erreichen, dass wir mit dem, ja doch recht übersichtlichen, Betrag auch wirklich etwas bewegen können. Bei dieser Diskussion sind wir aber noch nicht bei konkreten Projekten angelangt.“ Der Rahmen, in dem das ausgelotet werden soll, ist bei allen erst einmal nicht-öffentlich. Der Koordinierungsausschuss werde sich beispielsweise in Hemelingen in dieser Woche mit dem Thema befassen, sagt Ortsamtsleiter Jörn Hermening.

Dabei soll das Verfahren geklärt werden. Später wird in einer öffentlichen Sitzung entweder des Beirats oder des Verkehrsausschusses noch einmal diskutiert. Dann könnten sich die Bürgerinnen und Bürger einbringen, denn der Beirat sei auch abhängig davon, dass man ihn auf missliche Verkehrssituationen aufmerksam macht. Der ganz große Rundumschlag sei nicht möglich, Kleineres schon eher was machbar. Ein Poller koste beispielsweise 160 Euro, inklusive Einsetzen, sagt Jörn Hermening.

Ob es in Mitte ebenfalls auf solche kleinen Projekte hinausläuft oder für ein großes angespart wird, noch nicht einmal das ist sicher. Möglicherweise gebe der Beirat in diesem Jahr gar kein Geld aus, sondern hebe sich das für das nächste Jahr auf, sagt Michael Rüppel. Auch müsse erst einmal sortiert werden, was das Amt für Straßen und Verkehr (ASV) und was der Beirat bezahlt. „Da fürchte ich, dass Streit vorprogrammiert ist“, sagt der Mitte-Beiratssprecher.

Vom Bittsteller zum Entscheider

„Wir wollen auch nicht, dass das, was wir vorher gefordert haben, jetzt vom Stadtteilbudget bezahlt wird“, sagt Ortsamtsleiter Hermening. In Hastedt gibt es einige Ecken, für die seit Jahren immer wieder Anträge gestellt werden. Bei Projekten, die angeschoben wurden, bevor das Stadtteilbudget durch war, sieht der Ortsamtsleiter das ASV in der Pflicht. „Insgesamt sind die Summen, die in den Stadtteilen zur Verfügung stehen, für viele Beiräte ernüchternd“, sagt Stefan Markus (SPD), Beiratssprecher in Obervieland und Sprecher der Beirätekonferenz. Besonders die beigefügte Preisliste für denkbare Maßnahmen habe die Erwartungen an das Stadtteilbudget deutlich reduziert.

Dort ist zu lesen, dass ein Haltebalken als weiße Markierung auf der Straße mit 15 Euro pro laufendem Meter zu den „Schnäppchen“ zählt. Richtig teuer ist ein blindengerechter Fußüberweg mit Ampel, der 47.000 Euro kostet. Hinzu kommen Folgekosten für den Betrieb der Ampel von jährlich 5700 Euro, die der Beirat für zehn Jahre aus dem Stadtteilbudget finanzieren muss. „Besonders mit dieser Bedingung sind viele Beiräte unglücklich“, so Markus. Laut Jens Tittmann ist das keineswegs Schikane. „In haushaltsrelevanten Fragen gilt das Verursacherprinzip“, sagt er. Wer eine Ampel aufstelle, müsse auch die Folgekosten tragen. Erst ab dem elften Jahr übernehme das Verkehrsressort diese Verpflichtung.

Trotz aller Bedenken sehen auch einige das Stadtteilbudget vorrangig als eine erste Chance, vom Bittsteller zum Entscheider zu werden. Denn es ist ein offenes Geheimnis, dass Beiratsarbeit ziemlich frustrierend sein kann, wenn zwar immer neue Forderungen an die Regierung formuliert werden, diese aber häufig andere Schwerpunkte setzt.