Wer einem Taschendiebstahl vorbeugen möchte, sollte über einen Taschenalarm nachdenken. (dpa)

Neben erfreulichen Zahlen zum Straßenraub im Stadtteil hatten Revierleiter Udo Lankenau und Thomas Wollborn vom Präventionszentrum der Polizei dem Ausschuss für Inneres des Beirats Osterholz noch wertvolle Tipps zum Schutz vor Raub und Diebstahl mitgebracht.

Auch wenn der jüngste Fall eines brutalen Überfalls – den auf eine vierzehnjährige Schülerin in der vergangenen Woche – nicht lange zurückliege, sei die Wahrscheinlichkeit, Opfer eines Straßenraubs zu werden, eher gering. „Straßenraub ist seit Jahren bremenweit rückläufig, auch auf Revierebene“, teilte Thomas Wollborn dem Ausschuss mit.

Elf Fälle von Straßenraub in Osterholz nahm die Polizei 2016 auf, zum Vergleich: 2012 waren es noch 32 Fälle. Damit scheint die tatsächliche Anzahl der Taten nur wenig mit der viel beschworenen „gefühlten“ Sicherheit übereinzustimmen. „Sicherlich ist es aber ein Delikt, das von großer Relevanz ist“, sagte Udo Lankenau und ging ins Detail. Von den Taten in Osterholz konnte die Polizei 27 Prozent aufklären. Ein Prozentsatz, der in der Vergangenheit schon mal höher gelegen habe.

Entgegen der Vermutung, ist es auch nicht unbedingt der unbekannte Straßenräuber, sondern häufig würden sich Täter und Opfer kennen. Udo Lankenau. „Das ist das klassische 'Abziehen', wo zum Beispiel das Smartphone abgenommen wird, das vorher vielleicht sogar präsentiert wurde.“ Ein auffälliger Schwerpunkt sei im vergangenen Herbst Blockdiek gewesen – dort waren es radfahrende Täter, die Handtaschen von der Schulter oder aus Fahrradkörben rissen.

Mehr Diskretion wahren

Begehrtestes Ziel aber überhaupt sind Smartphones. Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang zu mehr Diskretion und Vorsicht. Udo Lankenau: „Man sieht die Leute an den Haltestellen vertieft in ihre 600 Euro teuren Handys, das weckt natürlich auch das Interesse von Räubern.“ Gerade Haltestellen, aber auch Busse und Straßenbahnen seien häufig Orte für Raubtaten und Orte, wo sich Täter ihre Opfer aussuchten.

Überhaupt ließe sich der Schaden auch in anderen Fällen mit sehr wenig Aufwand minimieren. Thomas Wollborn: „Ich appelliere immer – und das sage ich auch meinen Töchtern: In der Handtasche muss nicht das ganze Leben mitgeführt werden!“ Es müsse nicht mal der Überfall sein, sondern einfach nur die eigene Vergesslichkeit – schon sind alle Karten verloren und müssen mühselig neu beantragt werden.

Auch im Umgang mit Smartphones regt er zur Umsicht an: „Man müsste das Smartphone mit sechs Hundert-Euro-Scheinen austauschen und gucken, ob die Menschen damit auch an der Haltestelle rumwedeln.“ 600 Euro – so teuer kann das Technikspielzeug mit der Telefonfunktion durchaus sein.

Diese bringen eigentlich von sich aus schon allerlei Sicherheitssysteme mit sich. Allein: Die Besitzer nutzen sie aus Sicht der Polizei zu selten. Smartphones können nicht nur mit PIN oder Gesten unzugänglich gemacht werden, auch die einzigartige Gerätenummer kann gesperrt werden, sodass das Gerät von niemandem mehr genutzt werden kann. Andere Programme, sogenannte „Apps“, fotografieren automatisch den unberechtigten Neubesitzer und speichern das Foto im Internet – so seien schon Täter überführt worden, berichtete Thomas Wollborn.

Taschenalarme sinnvoll

Was aber, wenn man alle Ratschläge der Polizei beherzigt und dennoch Ziel eines Verbrechers wird? Die Polizei rät entschieden von Waffen, wie Pfefferspray, ab. „Diese Waffen können im Ernstfall gegen einen selbst verwendet werden“, sagte Thomas Wollborn. Trügerische Sicherheit böten außerdem Selbstverteidigungskurse. „Da denkt man nach ein oder zwei Tagen Kursus, dass man mit solchen Situationen fertig wird, häufig ist es so, dass es dann in noch heftigerer Gewalt endet.“

Durchaus für sinnvoll hält die Polizei dagegen Taschenalarme, die mit bis zu 120 Dezibel den Täter erschrecken. „Das macht andere aufmerksam, die Menschen gucken hin, das ist für den Täter sehr unangenehm.“ Zusätzlich biete auch das Präventionszentrum der Polizei Kurse und Seminare an, die für das Thema sensibilisieren.

Vorsicht beim Geldabheben

Besondere Vorsicht mahnt die Polizei außerdem beim Geldabheben an. Udo Lankenau: „Ich war sprachlos, wie sorglos ältere Menschen gerade auch am Geldautomaten sind.“ Konkret bemängelte er die Situation in der Sparkasse in der St. Gotthard Straße. Dort sind die Automaten einsehbar.

Zuletzt hatte der Verein Bultenweg auf die Situation aufmerksam gemacht. Seit die Automaten in der Walliser Straße nicht mehr zugänglich sind, müssen die Kunden in die Sparkasse im Schweizer Viertel und fühlen sich dabei unsicher. Ortsamtsleiter Ulrich Schlüter kündigte an, mit dem zuständigen Sparkassengebietsleiter zu sprechen.

An diesem Montag, 23. Januar, 18 bis 20 Uhr, wird das kostenfreie Seminar „Stark Auftreten statt starker Fäuste“ im Präventionszentrum der Polizei, Am Wall 195, angeboten. Anmeldung unter 36 21 90 03 oder E-Mail an praeventionszentrum(at)polizei.bremen.de.