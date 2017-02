Was schon seit Monaten diskutiert wird, lässt sich gut für weiteren Streit neu aufbrauen: Diesen Eindruck konnte man am Dienstag in der Stadtbürgerschaft gewinnen. Koalition und Opposition gerieten in einer zweistündigen Generaldebatte zum Thema Kinderbetreuung aneinander. „Jetzt bin ich emotional geworden“, stellte die CDU-Abgeordnete Sandra Ahrens fest. „Jetzt muss ich mich wieder beruhigen“, sagte kurze Zeit später auch Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD), die sich ebenfalls ereifert hatte.

Für die Generalschlacht am frühen Abend hatten die Parlamentarier zuvor reichlich Material gesammelt: Nicht weniger als elf Anträge und diverse Berichte zum Thema hatten sie für die große Kita-Debatte angespart. Elf Anträge, allesamt aus der Opposition, der älteste davon inzwischen fast ein Jahr alt. Alle elf Anträge wurden von der Koalition abgeschmettert, die in keinem einzigen Punkt zustimmte.

Seit im vergangenen Sommer das Ausmaß fehlender Kita-Plätze spürbar wurde, wird darum gestritten, was Bremen tun sollte, um das Problem in den Griff zu bekommen. Private Investoren die Kitas bauen lassen, wie CDU und FDP fordern? Das System der Kita-Finanzierung umkrempeln und auf ein Gutschein-Modell nach Hamburger Vorbild umstellen, wie die Grünen es wollen? Alleinerziehenden das Recht auf mehr Stunden Kinderbetreuung geben, wie CDU und Linke fordern? Zusätzlich einen Betreuungsanspruch für Grundschulkinder einführen, wie die Linke es will?

Den Anspruch auf Betreuung zu erweitern, hält auch Matthias Güldner (Grüne) für richtig. Aber er stellte schließlich nach massiver Kritik die Frage, was denn die Abgeordneten der Opposition täten, wenn sie an der Regierung wären: „Grundsätzlich bin ich sehr für einen achtstündigen Rechtsanspruch, es wäre auch sehr gut, wenn es einen Betreuungsanspruch für Schulkinder gäbe“, sagte Güldner. „Aber in einer Situation, wo schon mit den bestehenden Rechtsansprüchen so viele Plätze fehlen, würden doch auch Sie den Teufel tun, zu diesem Zeitpunkt noch zusätzliche Rechtsansprüche obendrauf zu setzen – das ist der Grund, weshalb wir das jetzt nicht tun.“ Angesichts begrenzter Mittel setze man zuerst auf die Schaffung regulärer Kita-Plätze.

CDU und Linke kritisierten nicht nur, Rot-Grün habe den Kita-Ausbau in benachteiligten Stadtteilen nicht vorangetrieben. Sie hielten der Regierung auch vor, Bremen habe sich beim Thema Alleinerziehende kein bisschen bewegt, wie Sofia Leonidakis (Linke) betonte. Sandra Ahrens erinnerte daran, dass der SPD-Abgeordnete Mustafa Güngör 2016 selbst kritisiert hatte, es könne nicht sein, dass der Berufseinstieg für Alleinerziehende in Bremen besonders selten gelinge. Ahrens: „Sie haben die Mittel dafür nicht im Haushalt eingestellt, deshalb bleibt es bei ihren vier Stunden Betreuung für Alleinerziehende, das ist ein Schlag ins Gesicht.“

Senatorin Bogedan wehrte sich am Ende der Debatte empört gegen die Kritik: „Wir haben den Boden der Tatsachen verlassen, es sind Dinge behauptet worden, die schlicht falsch sind.“ Bremen habe seit Beginn des laufenden Kindergartenjahres 850 neue Kita-Plätze geschaffen. Und für Alleinerziehenden werde ein Bedarf an Betreuung nicht nur anerkannt, wenn sie bereits einen Job vorweisen können. „Bedarf kann auch durch die Suche nach Arbeit nachgewiesen werden, wir haben allen Anträgen von Eltern in diesem Bereich statt gegeben.“