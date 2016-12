Sobald ein Abschleppwagen angefordert wurde, müssen Falschparker zahlen. Foto: Daniel Karmann (dpa)

Am Dienstagabend kamen die Verkehrspolitiker des Stadtteilparlamentes der Neustadt zusammen, um sich mit der Überwachung von Falschparkern zu beschäftigen. „Man wundert sich manchmal, was so an Autos auf Kreuzungen, Fahrrad- und Fußwegen herumsteht“, kommentierte Ortsamtsleiterin Annemarie Czichon die Dreistigkeit, mit der manche Autofahrer ihre Fahrzeuge abstellen.

Um das zu dokumentieren, wurden zwischen den Ausschussmitgliedern und den Besuchern der Sitzung einige Fotos herumgereicht. Darauf zu sehen: Manche Falschparker behindern nicht nur massiv die Sicht im Kreuzungsbereich, sondern versperren auch besonders Radfahrern und Fußgängern häufig den Weg, denen kaum Platz zwischen Autotür und Gartenzaun bleibt.

1500 Verwarnungen pro Monat in der Neustadt

Andrea Twachtmann von der Innenbehörde ist zuständig für die Parkraumüberwachung in Bremen und erläuterte dem Verkehrsausschuss die Rahmendaten zu dem Thema. Insgesamt 25 Vollzeitstellen, die sich deutlich mehr Verkehrsüberwacher teilen, decken das gesamte Stadtgebiet inklusive Bremen-Nord ab. „Bremenweit fallen 15000 Verwarnungen im Monat an, für die Neustadt sind es etwa 1500“, erklärte Twachtmann. Innerhalb eines guten halben Jahres seien zudem 150 Autos in der Neustadt von den Verkehrsüberwachern abgeschleppt worden, zusätzlich lasse allerdings auch die Polizei abschleppen. „Das betrifft insbesondere Fahrzeuge, die innerhalb der Fünf-Meter-Bereiche an Kreuzungen oder anderen verkehrsgefährdenden Bereichen stehen“, so die Vertreterin der Innenbehörde.

Knackpunkt der Diskussion war die Forderung einiger Zuhörer, radikal bei denjenigen durchzugreifen, die in den engen Seitenstraßen der Neustadt aufgesetzt auf den Gehwegen parken, anstatt das weiterhin zu dulden. Besonders von einigen Anwohnern der engen Biebricher Straße wurde diese Sichtweise unterstützt.

Aufgesetztes Parken ist nur mit Hinweisschild erlaubt

Die Straßenverkehrsordnung ist nach Angaben des Amtes für Straßen und Verkehr (ASV) eindeutig: Autos dürfen nur am rechten Fahrbahnrand stehen, in Einbahnstraßen beidseitig. Ist die Nebenstraße jedoch zu eng, um zwischen den Autos eine Mindestbreite der Fahrbahn von drei Metern zu gewährleisten, muss eine Seite frei bleiben. Der Fußweg darf ohnehin nur mitbenutzt werden, wenn ein blaues Hinweisschild dies ausdrücklich erlaubt.

Doch es ist ein ungeschriebenes Gesetz, dass das aufgesetzte Parken in weiten Bereichen geduldet wird. „Im Ordnungswidrigkeitsverfahren gibt es einen Ermessensspielraum, den die Verkehrsüberwacher überall gleich anwenden müssen“, erläuterte Twachtmann auf Nachfrage. Alle engen Nebenstraßen müssten demnach gleich behandelt werden, „wenn wir in der Biebricher Straße abschleppen, müssten wir das in allen Straßen ebenso tun.“

Innenbehörde wird nur bei Gefährdung aktiv

Daher werde nur eingeschritten, wenn eine Gefährdungslage durch die Fahrzeuge vorliege. Das sei in der Biebricher Straße ihrer Einschätzung nach aber nicht gegeben. „Aber ich gebe Ihnen recht, es gibt oft Behinderungen der Fußgänger, die dann häufig auf die Straße ausweichen müssen“, räumte Twachtmann ein. „Sie können den Ermessensspielraum doch nicht so weit auslegen, dass bei uns kein Rettungsweg von drei Meter Breite mehr gegeben ist“, wetterte hingegen ein weiterer Anwohner der Biebricher Straße.

„Wir müssen aufhören, den Begriff der Duldung zu verwenden, das sendet ein komplett falsches Signal an diejenigen, die sich falsch verhalten“, forderte außerdem Wolfgang Köhler-Naumann, der ebenfalls gegen das Blech in der Biebricher Straße kämpft. „Wenn wir das aufgesetzte Parken unterbinden, würden wir eine Revolution in der Neustadt haben“, gab Wolfgang Schnecking (SPD) zu bedenken. „Es ist ein Luxusproblem, aber die meisten sind nicht bereit, auf ihr Auto zu verzichten oder längere Wege zwischen Parkplatz und Haustür zurück­zulegen“, so der Sozialdemokrat. Das bestätigte ein weiterer Anwohner der Biebricher Straße prompt, indem er darauf aufmerksam machte: „Es gibt eine kleine, aber leider lautstarke Gruppe, die sich gegen die Duldung starkmacht, aber das ist nicht die Mehrheit.“

Um am Ball zu bleiben, will der Beirat bis Ende März eine Planungskonferenz zum „ruhenden Verkehr“ auflegen. Dort sollen Experten verschiedener Bereiche ihre Sicht auf das Problem schildern sowie Lösungsansätze erarbeiten.