Die Horner Mühle: Seit Monaten ist das Wahrzeichen Horn-Lehes flügellos. (Petra Stubbe)

Die Horner Mühle wird länger als erwartet ohne Flügel dastehen. Deren Schäden sind laut Heiner Hautau, dem Vorsitzenden des Bürgervereins Horn-Lehe, nun doch so gravierend, dass es mit einer Sanierung nicht mehr getan ist. Wie ein Gutachten der beauftragten Mühlenbau-Firma in den Niederlanden ergeben habe, müssten sämtliche Flügel erneuert werden. Der Bürgerverein hatte für die Sanierung knapp 32.000 Euro an Spendengeldern gesammelt – für neue Flügel reicht diese Summe bei Weitem nicht aus. „Wir würden dann etwa bei 70.000 Euro liegen“, sagt der Vorsitzende. „Wo das Geld herkommen soll, müssen wir sehen.“

Porös und brüchig

Ende 2014 wurde bei Sanierungsarbeiten von einem Holzsachverständigen der Bunte Nagekäfer in den Flügeln der Horner Mühle entdeckt. Der Schädling hatte ganze Arbeit geleistet: Das Holz der alten, knapp sechs Meter langen Flügelwellen erwies sich als äußerst porös und brüchig. In den Niederlanden wurden die Flügel nun geröntgt, wie Hautau mitteilt. Das Ergebnis belege, wie gravierend die Schäden tatsächlich seien. Laut der niederländischen Experten „teils irreparabel“.