Die USA schlagen im Hafen von Bremerhaven Militärgerät um - so wie auf diesem Bild aus dem Archiv, das Kettenfahrzeuge der US-Streitkräfte im ABC Terminal des Überseehafens zeigt. (dpa)

Das Transportschiff „Resolve“ ist früher als geplant in Bremerhaven eingetroffen. Dies bestätigte Hafenkapitän Andreas Mai. Der Frachter aus den USA hatte sich zuvor durch teils stürmische See gekämpft. Das Schiff war ursprünglich erst am Freitag in Bremerhaven erwartet worden. Für diesen Tag ist die Entladung geplant. An Bord des Frachters sind Ausrüstung und Fahrzeuge für amerikanische Soldaten, die im Rahmen der Nato-Operation „Atlantic Resolve“ die US-Streitkräfte in den östlichen Nato-Ländern verstärken sollen.

Insgesamt werden mehr dazu als 4000 US-Soldaten verlegt. Das Material soll auf insgesamt drei Schiffen nach Bremerhaven gebracht und dann per Zug und Militärkonvoi über Polen in weitere Länder Mittel- und Osteuropas transportiert werden. Die US-Frachter „Freedom“ und „Endurance“ werden bis Sonntag erwartet.

Da Norddeutschland die Drehscheibe für die Truppenverlegung ist, übernimmt die Streitkräftebasis der Bundeswehr die logistische Unterstützung. Sie sorgt für die Unterkunft und Verpflegung der US-Soldaten, stellt Lagerflächen bereit und sichert mit Feldjägern den Transport. Das Material, das per Schiff in Bremerhaven eintrifft, soll mit Zügen und auf Straßen nach Polen gebracht werden. Auf den drei Schiffen sind der Bundeswehr zufolge mehr als 2500 Gefechtsfahrzeuge, Lastwagen, Anhänger und Container. Von den Militärkonvois werden laut Planung Niedersachsen, Hamburg, Sachsen-Anhalt und Brandenburg betroffen sein. Die Belastung für die Bevölkerung solle dabei so gering wie möglich sein, sagte ein Bundeswehrsprecher. Ihm zufolge werden pro Konvoi nicht mehr als rund 20 Fahrzeuge unterwegs sein. Und: „Die Masse wird über die Schiene transportiert.“

Die Logistikschule der Bundeswehr in Osterholz-Scharmbeck spielt bei der Verlegung eine zentrale Rolle. Dort sollen zeitweise 400 US-Soldaten untergebracht werden, hieß es. Zudem würden Flächen für 600 Fahrzeuge bereitgestellt. Der Großteil der Soldaten wird aber direkt nach Polen fliegen, dort befindet sich auch das Hauptquartier.

Die US-Operation "Atlantic Resolve" hat nach Angaben der US-Regierung das Ziel, Frieden und Stabilität in den osteuropäischen Nato-Ländern zu sichern. Die Panzerbrigade soll rotierend zu Übungszwecken in verschiedenen Ländern eingesetzt werden. Das Hauptquartier wird in Polen sein. Polen, Lettland, Litauen und Estland grenzen an Russland und fühlen sich seit Ausbruch der Ukraine-Krise von dem Nachbarn bedroht. (dpa)