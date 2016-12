Die Deutsche Bahn AG plant die Verlängerung der Bahnsteige des Bahnhofes in Oberneuland erst in den Jahren 2019/2020. (Petra Stubbe)

Die Freude im Verkehrsausschuss war groß, als Ende November ein unerwartetes Okay für die Modernisierung des Oberneulander Bahnhofs kam. Das Schreiben eines von der Bahn beauftragten Ingenieurbüros kündigte die lang ersehnte Verlängerung der Bahnsteige 2 und 3 an: von 165 auf 220 Meter. Außerdem plane man je ein neues Wartehäuschen für beide Bahnsteige sowie taktile Leitsysteme, eine Bahnsteigentwässerung und eine Erneuerung des Kabeltiefbaus.

Der Ausbau sei Teil einer Modernisierungsmaßnahme an insgesamt 18 Verkehrsstationen in Bremen und Niedersachsen, darunter auch der Bahnhof Bremen-Neustadt, hieß es in dem Schreiben weiter. Mit der Fertigstellung des Umbaus in Oberneuland rechne man noch 2018.

Freude währte nicht lange

Die Freude der Verkehrsausschuss-Mitglieder über diese Nachricht währte allerdings nicht lang, sondern lediglich bis zur Sitzung am vergangenen Montagabend. Denn Ortsamtsleiter Jens Knudtsen hatte inzwischen ein weiteres Schreiben zum Bahnsteigumbau bekommen, diesmal direkt von der Deutschen Bahn. Darin wurde das erste Schreiben widerrufen – nähere Informationen sollten in Kürze folgen, waren aber bis Sitzungsbeginn nicht im Ortsamt eingegangen.

„Das ist natürlich sehr enttäuschend für uns, zumal nicht deutlich gemacht wurde, ob die gesamte Maßnahme nun doch nicht umgesetzt wird oder ob sich die Planung nur im Detail ändert“, erklärte Ausschuss-Sprecher Kay Entholt im Anschluss an die Sitzung.

Mit der Verlängerung der Bahnsteige steht und fällt für die Oberneulander eine bessere Anbindung an die Innenstadt. Während derzeit in der Regel pro Stunde zwei Züge der Metronom GmbH in Bremen Oberneuland halten - einer in und einer aus Richtung Bremer Hauptbahnhof – gab es bis 2010 außerdem einen Frühzug um 7.15 Uhr, der sich insbesondere bei Schülern großer Beliebtheit erfreute.

Kernproblem ist die Bahnsteiglänge

Im Sommer 2013 hatte sich der Verkehrsausschuss bereits für die Wiedereinführung dieses Zuges ausgesprochen. Zu Gast war seinerzeit Christoph Ströh von der Metronom GmbH. Ströh machte technische Gründe für den Wegfall verantwortlich – der Zug sei schlicht zu lang für den Oberneulander Bahnsteig, erklärte er damals. Gleichwohl nahm er den Wunsch des Ausschusses mit, ebenso den Vorschlag, den letzten Waggon bis Bremen einfach verschlossen zu halten. Wie sich herausstellen sollte, blieb es aber dabei, dass das Kernproblem des Frühzugs die Bahnsteiglänge des Oberneulander Bahnhofs sei, hieß es später von der Metronom GmbH. Den letzten Waggon bis Bremen einfach abzuschließen, könne keinesfalls eine endgültige Lösung für das Problem sein.

Bahn: Unterlagen des Ingenieurbüros waren veraltet

Wie sich jetzt herausgestellt hat, werden zu kurze Bahnsteige in absehbarer Zeit nicht mehr als Argument gegen die Wiedereinführung des Frühzugs herhalten müssen. Die vom Ingenieurbüro dargestellte Umbaumaßnahme wird kommen, teilt Egbert Meyer-Lovis, Sprecher bei der Deutschen Bahn AG, auf Nachfrage des Stadtteil-Kuriers mit. Nur eben nicht mehr bis 2018. „Die Unterlagen des Ingenieurbüros waren veraltet“, erklärt er das kurzzeitige Verwirrspiel. Die Baumaßnahme ist demnach für 2019/2020 vorgesehen. „Es ist eine Bauzeit von einem Jahr geplant“, berichtet der Bahn-Sprecher.