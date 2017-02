Am Mittwoch überquerte gegen 17.15 Uhr eine 59-jährige Fahrradfahrerin auf der Wilhelm-Kaisen-Brücke die Fahrbahn und wurde von einem Auto erfasst, heißt es in einer Polizeimeldung. Der Unfall ereignete sich in Höhe der Straße Herrlichkeit. An dieser Stelle befindet sich eine durch eine Ampel versehene Überquerungsmöglichkeit für Fußgänger und Radfahrer. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau schwer verletzt und musste stationär im Krankenhaus aufgenommen werden.

Das ermittelnde Verkehrskommissariat der Polizei Bremen startet nun einen Zeugenaufruf. Nach Auswertung der vorliegenden Zeugenaussagen ergeben sich widersprüchliche Angaben zum Hergang des Unfalls. Zeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrsbereitschaft unter der Telefonnummer (0421) 362 14850 in Verbindung zu setzen. Die Verletzte befindet sich nach wie vor in stationärer Behandlung. (wk)