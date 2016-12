Das LSR-Screening zeigt: Bei der Rechtschreibung, aber auch beim Lesen, haben viele Grundschüler in Gröpelingen Probleme. (dpa)

Etwas mehr als einen Monat ist es nun her, dass der Fachausschuss „Schulische Bildung, Weiterbildung und Migration“ des Waller Beirats seine schlimmsten Befürchtungen bestätigt sah angesichts der katastrophalen Ergebnisse des sogenannten LRS-Screenings in den bremischen Grundschulen (wir berichteten). Den ­Gröpelinger Bildungspolitikern ist es in ­dieser Woche ganz ähnlich ergangen. Auch in ihrem Stadtteil nämlich sind die ­LRS-Screening-Zahlen 2016 besorgniserregend.

Zur Erklärung: Immer am Ende des zweiten Schuljahres wird beim bremenweiten sogenannten „LRS-Screening“ untersucht, wie viele und welche Grundschüler im Bereich LRS (Lese- und Rechtschreibstörung) Beeinträchtigungen und somit Förderbedarf haben.

Mit LRS ist eine spezifische Schwäche im Erlernen von Lesen und Schreiben in der dafür vorgesehenen Zeit gemeint. So werden zum Beispiel Laute verwechselt und Buchstaben vertauscht oder weggelassen. Kinder mit Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben sollen deshalb in der Schule besondere Förderung und Unterstützung erhalten – mit dem jährlichen Screening soll herausgefunden werden, welche Kinder Unterstützung benötigen.

43 Prozent der Zweitklässler sind schwach im Rechtschreibtest

In Gröpelingen sind das sehr viele der insgesamt untersuchten 324 Kinder: Das zeigten die Ergebnisse, die Tanja Kaller vom Regionalen Beratungs- und Unterstützungszentrum West (Rebuz) nun den Gröpelinger Ortspolitikern vorstellte: 43 Prozent der Zweitklässler erzielte beim Rechtschreibtest schwache bis sehr schwache Ergebnisse. Somit fehlen also fast der Hälfte der Kinder im Stadtteil nach der Hälfte ihrer Grundschulzeit grundlegende Kompetenzen in diesem Bereich. Zum Vergleich: In Schwachhausen liegt etwa ein Drittel der getesteten Kinder im oberen Bereich. Man kann hier also von einer Umkehrung der Zahlenverhältnisse sprechen.

Im Lesetest schnitt weit mehr als ein Drittel der Gröpelinger Kinder schwach bis sehr schwach ab. „Im Kern haben wir hier das gleiche Bild wie beim Schreiben“, so Kaller. Eine Analyse zu den Ursachen für die schlechten Ergebnisse hat die Behörde bislang nicht. Es liegen aber Vermutungen nahe: Gröpelingen ist einer der Stadtteile mit den höchsten Migrantenanteilen, und der Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund ist an sämtlichen Schulen hoch. Tanja Kaller erklärt, was das bedeutet: „Diese Kinder sind nicht dümmer als andere, aber sie haben schwierigere Ausgangsvoraussetzungen.“

Soziales Umfeld der Kinder spielt eine große Rolle

Ein Blick auf die Sozialindikatoren legt außerdem den Gedanken nahe, dass besonders viele Gröpelinger Kinder immense familiäre und soziale Belastungen im Gepäck haben. Dem gegenüber stehen jeweils zwölf Förderplätze, die an den Grundschulen Halmerweg, Fischerhuder Straße und Pastorenweg an Drittklässler vergeben werden können, die laut Screening Förderbedarf haben. Die Grundschulen Auf den Heuen und Oslebshauser Heerstraße teilen sich weitere zwölf Plätze.

Das macht insgesamt 48 Kinder, mit denen ein Jahr lang in Dreiergruppen intensiv daran gearbeitet werden kann, den Schriftspracherwerb aufzubauen – in anderen Worten: Mit dem Förderangebot können überhaupt nur knapp 15 Prozent aller Kinder in Gröpelingen erreicht werden.

Stadtteilpolitiker fordern mehr Sprachförderung an Schulen

Wie umgehen mit den miserablen Testergebnissen? Diese Frage treibt nun also nicht nur die Waller, sondern auch die Gröpelinger Ortspolitiker um. Und denen ist ebenso wie ihren Waller Kollegen klar, dass es ganz dringend mehr Sprachförderung, Klassen-Doppelbesetzungen mit Lehrern und Sozialpädagogen, kleinere Klassen und mehr Kleingruppen geben müsste und dass etwa mit Entlastungsstunden die Tätigkeit an Gröpelinger Schulen für Lehrer und Sozialpädagogen attraktiver gemacht werden müsste.

Denn die Arbeit ist dort aufreibender als in anderen Stadtteilen, und viele Lehrkräfte arbeiten hart am Limit, wie den Schilderungen einiger anwesender Lehrkräfte von Gröpelinger Grundschulen zu entnehmen ist. Immer mehr Kinder mit Förderbedarf in unterschiedlichen Bereichen sowie eine hohe Zahl von Sprachanfängern sitzen demnach in den Klassen, während die Plätze zur Sprachförderung hinten und vorne nicht ausreichen. Eine Lehrerin berichtete von einer Mutter, die sie ehrenamtlich im Unterricht unterstützt, indem sie regelmäßig vorliest: „Ohne sie würde ich es nicht schaffen, die Kinder in ihrer Muttersprache und auf Deutsch zu fördern.“

Auch Lehrermangel ist ein Problem

Immer mehr Aufgaben werden inzwischen von Lehramtsstudenten geschultert, war außerdem zu hören, allerdings würden aufgrund geänderter Richtlinien nun zu allem Überfluss Abschlüsse aus Niedersachsen nicht mehr anerkannt, sodass gerade diese engagierten Kollegen, die gerne in Gröpelingen bleiben würden, dort keine Refendariatsplätze bekämen.

Der Fachausschuss war sich nach der nervenaufreibenden Sitzung am Ende fraktionsübergreifend einig: Es muss sehr bald etwas passieren. Der für Gröpelingen verantwortliche Stadtteilsachgebietsleiter Ingo Wilhelms konstatierte: „LRS – das ist nur ein Baustein des Problems.“