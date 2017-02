Elend im Schatten der Bankentürme: Diese Aufnahme zeigt die Situation in Frankfurt. (dpa)

Emil Glodeanu kann aufatmen. Der Anwalt des 55-jährigen Rumänen, der nach eigenen Angaben seit rund drei Jahren in Deutschland lebt, hat vor dem bremischen Sozialgericht erstritten, dass Glodeanu Hilfe zum Lebensunterhalt bekommt. Seither hat der Rumäne ein Dach über dem Kopf. Zuvor lebte der gelernte Bauarbeiter überwiegend auf der Straße, gemeinsam mit einem weiteren Landsmann und einem Bulgaren. Der Anspruch auf finanzielle Hilfe ist zunächst bis Ende März befristet.

Glodeanu ist krank. Er benutzt eine Krücke. Sollte er gesunden und wieder arbeitsfähig sein, muss womöglich erneut verhandelt werden. Denn ohne Arbeit hat der Rumäne nicht automatisch Anspruch auf Hilfe zum Lebensunterhalt. Der Anspruch wurde Ende 2016 deutlich eingeschränkt.

Emil Glodeanu spricht kaum Deutsch. Rebeca Dobrică übersetzt. Sie ist Mitarbeiterin eines Projekts der Inneren Mission mit dem Namen „Binnen“, das Unionsbürgern zur Seite steht. Denn Emil Glodeanu ist kein Einzelfall. In jüngster Zeit mehren sich Berichte über EU-Bürger, insbesondere aus Osteuropa, die nach Deutschland kommen, um zu arbeiten, aber oft ohne jede staatliche Unterstützung auf der Straße leben.

Immer mehr Osteuropäer landen auf der Straße

Anfang des Jahres wurde überregional über Rumänen berichtet, die sich im Schatten der Frankfurter Bankentürme auf einem Privatgelände in einer illegalen Siedlung niedergelassen haben. Die „Welt“ berichtet von Menschen in „Bretterbuden“ und „inmitten von Schädlingen und Unrat“.

In Bremen ist von derartigen Siedlungen nichts bekannt, aber unter Bremens Obdachlosen gibt es laut der Wohnungslosenhilfe eine Vielzahl von Unionsbürgern aus Osteuropa, insbesondere aus Polen, Rumänien und Bulgarien. Wie viele es sind, ist ungewiss. Ihre Zahl habe seit 2014 deutlich zugenommen, sagt Rüdiger Mantei. Er leitet eine Obdachlosen-Einrichtung der Inneren Mission, das Café Papagei, das auch als postalische Adresse für Wohnungslose fungiert, darunter laut Mantei 180 Rumänen und Bulgaren.

Es sei davon auszugehen, dass ein großer Teil dieser Menschen zumindest keine offizielle Bleibe habe, sondern bestenfalls bei anderen unterschlüpfe. „Viele sind nicht obdach-, aber wohnungslos und leben in prekären Verhältnissen.“ Einige der Frauen prostituierten sich, die Männer lebten von der Hand in den Mund, vom Flaschensammeln oder dem Verkauf der Straßenzeitung.

Hoffnung hat sich schnell zerschlagen

Bis vor wenigen Tagen schlug sich auch Emil Glodeanu auf diese Weise durch. Er lebte allein von dem Erlös aus der „Zeitschrift der Straße“ und von dem, was ihm Passanten zusteckten. „Ich bin hierher gekommen, um zu arbeiten“, sagt der Rumäne. In seiner Heimat habe er keine Zukunft für sich gesehen. Bevor er nach Deutschland kam, habe er in Italien gelebt und sich mit einem kleinen Bauunternehmen selbstständig gemacht, bis ein Erdbeben seine Existenz vollkommen vernichtet habe.

Als ein Freund in Deutschland erzählt habe, es gebe hier genug Arbeit, sei er ihm gefolgt. Schnell habe er feststellen müssen, dass es sich dabei um Schwarzarbeit gehandelt habe, erzählt Emil Glodeanu. Die Hoffnung, eine reguläre Anstellung und Wohnung zu finden, habe sich schon bald zerschlagen. Er fand sich in der Zwangslage wieder, der viele Wohnungslose nicht entrinnen können – ohne Wohnung keine Arbeit, ohne Arbeit keine Wohnung.

Stan Vasile geht es nicht anders: Seit fünfeinhalb Jahren halte er sich in Deutschland auf, sagt Glodeanus Landsmann. Auch er war die meiste Zeit obdachlos, erkrankte an Tuberkulose, geriet auf der Straße an Drogen und Alkohol, zog von hier nach da. Inzwischen sei er von den Drogen weg, momentan leiste er Sozialstunden ab, dazu sei er wegen Schwarzfahrens und Diebstahl von Lebensmitteln verurteilt worden.

Keine Ansprüche gegenüber dem Jobcenter

Gelegentlich habe er Aushilfsjobs gefunden, Abbruch- oder Lagerarbeiten, Minijobs oder Schwarzarbeit, nichts sei von Dauer gewesen, nichts habe dazu geführt, dass er einen Status erhielt, aus dem sich Ansprüche gegenüber dem Jobcenter ableiteten. Auch ein Daueraufenthaltsrecht hat der 42-jährige Rumäne nicht. Es gibt keinen Nachweis darüber, wie lange er bereits in Deutschland lebt, die Unterlagen seien ihm auf der Straße gestohlen worden.

Vasile bekommt keinerlei Unterstützung, außer von seiner Freundin Bettina Henke, die ebenfalls gerade so über die Runden kommt. „Es ist sehr schwierig, manchmal wissen wir nicht, wie es weitergehen soll“, sagt Bettina Henke. Bei ihr kann Vasile nicht unterkommen, sie lebt in einer betreuten Wohnung. Wenn zehn Euro übrig sind, kann der Rumäne in einem Mehrbettzimmer einer illegalen Pension unterkommen.

Bettina Henke sagt: „Es war gewollt, dass die Menschen in der EU wählen können, wo sie arbeiten.“ Niemand könne sich darüber wundern, dass es Frauen und Männer nach Deutschland ziehe, die im eigenen Land keine Perspektive für sich sähen. „Hier folgt dann der Absturz in die Armut, ohne jede Chance auf Integration“, sagt die Bremerin. Die EU müsse sich dieses Problems an- und Geld in die Hand nehmen, um zu helfen.

Keine spezielle Unterstützung

Auch andere deutsche Großstädte erleben die „Migration in die Obdachlosigkeit“, wie die „Zeit“ im Sommer titelte: „So stammen in der Straßenambulanz der Frankfurter Caritas 40 Prozent der Patienten aus Rumänien, Bulgarien oder Polen. Vor vier Jahren war es noch rund jeder Vierte.“ In Hamburg ergebe sich das gleiche Bild, so die „Zeit“ weiter. Sie zitiert einen Sprecher der Sozialbehörde: „Die Wohnungslosenhilfe steht seit Jahren unter Druck wegen des erheblichen Zuzugs von Menschen aus Südost- und Osteuropa.“

Die Frankfurter Rundschau verwies im Mai auf eine Stellungnahme des Sozialdezernats Frankfurt: „Die Kommune sei für EU-Bürger, die zur Arbeitssuche nach Deutschland kämen, nicht zuständig. Jeder von ihnen könne – mit eher geringen Erfolgsaussichten – seine individuellen Rechtsansprüche auf Sozialleistungen prüfen lassen, es gebe die üblichen Angebote der Obdachlosenhilfe. Spezielle Unterstützung könne man aber auch aus finanziellen Gründen nicht bieten. Die Kommune sei allerdings bereit, allen, die hier bei der Arbeitssuche gescheitert seien, Rückfahrkarten nach Rumänien zu bezahlen.“

Für Glodeanu kommt das nicht infrage. Er habe in Rumänien keine Chance auf eine Arbeit oder familiäre Unterstützung, das rumänische Staatswesen sei von Korruption durchdrungen. „Ich bin nicht gekommen, um von deutscher Sozialhilfe zu leben. Ich brauche nur Starthilfe, um Arbeit und eine Wohnung zu finden.“