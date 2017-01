Produktbild des Maulwurf-Vibrators - hier in pink. (Fun Factory)

Da staunte selbst die Polizei: Nachdem sich die Einwohnerin aus der Vahr in der Nacht zu Dienstag wegen verdächtiger Bohrgeräusche gemeldet hatte, die klangen, als wenn sich jemand an ihrem Türschloss zu schaffen machte, wurden die Beamten schließlich im Badezimmer fündig.

Er lag in der Wanne, "war blau angelaufen und zuckte unkontrolliert", teilte die Polizei mit. Die Anruferin war erleichtert, dass es kein Einbrecher war und rief, "das ist mein Vibrator." Hierbei handelte es sich um das Modell blauer Maulwurf, berichtet die Polizei.

"Wir können nicht bestätigen, dass es unser Modell des Maulwurf-Vibrators ist", sagt Kristy Stahlberg, Pressesprecherin des Bremer Sexspielzeugeherstellers Fun Factory, "vermuten es aber aufgrund der Formbeschreibung."

Auf die Frage, wie der eher kleine Vibrator, Produktbeschreibung: "Ideal auch für zierlich gebaute Frauen", Geräusche wie eine Bohrmaschine machen kann, hat Produktentwickler Michael Pahl eine klare Antwort: "Wenn ein Vibrator irgendwo gegen kommt, versetzt er natürlich alles in Schwingungen. Und dann wird es laut. So oder so."

Da es sich bei dem blauen Maulwurf, der richtige Produktname ist Dinky Digger (deutsch: niedlicher/zierlicher Gräber), laut Stahlberg um ein älteres Modell handelt, kann sich der Vibrator selbst aktiviert haben. Mittels eines Drehrädchen, das jene älteren Modelle besitzen, könnte sich das Gerät beim Fallen in die Badewanne selbst angestellt und gegen der Wannenwand virbriert haben.

Im regulären Anwendungsfall erreiche der Motor des Vibrators rund 40 Dezibel, sagt Produktentwickler Pahl, "das entspricht in etwa einer leisen, gedämpften Unterhaltung".