Das vergangene Jahr war in manchen Bereichen kein besonders erfolgreiches für Bremen. Zu wenig Kitaplätze, zu wenig Hortplätze und zu wenig Schulplätze, Eltern beklagten den Mangel öffentlich, die Bildungsbehörde kam mit der Arbeit nicht hinterher, hat sich für das Jahr 2017 aber vieles vorgenommen.

Ähnlich sieht es beim Thema Wohnungsbau aus: Bremen hat zu wenig Wohnungen, vor allem zu wenig günstige Wohnungen. Drei Wohnraumförderprogramme hat Bremen seit 2013 aufgelegt und Kredite in Höhe von 120 Millionen Euro bereitgestellt, alles mit dem Ziel, mehr Wohnungen zu bauen. Aktivisten des Aktionsbündnis Menschenrecht auf Wohnen sehen aber immer noch einen deutlichen Mangel, viele Bremer suchen monatelang nach einer Wohnung.

An anderen Stellen gab es nach Monaten voller Probleme und Überlastung gute Nachrichten: Die Turnhallen, in denen monatelang Flüchtlinge untergebracht waren, stehen wieder den Sportvereinen und Schulen zur Verfügung, auch andere Notunterkünfte wurden geräumt, die Bewohner zogen in Übergangswohnheime um. Dieser Prozess ist aber noch nicht abgeschlossen, auch in diesem Jahr müssen weiter Unterkünfte für Geflüchtete entstehen, denn noch immer leben Menschen in Notunterkünften.

Mit großer Verzögerung soll 2017 das neue Klinikum-Mitte zumindest teilweise in Betrieb genommen werden. Ein Jahr später, im Jahr 2018, soll der Neubau dann komplett fertig sein und genutzt werden – vier Jahre später als ursprünglich geplant.

Wir geben an dieser Stelle einen Überblick über einige der Aufgaben, die Bremen sich für das Jahr 2017 vorgenommen hat, was Stadt und Land leisten müssen und was die Politiker versprochen haben.

Wohnungsbau

Bremen muss in diesem Jahr 2400 Wohnungen bauen. 1000 von ihnen werden wegen des Sofortprogramms Wohnen gebaut, mindestens ein Viertel aller Wohnungen müssen Sozialwohnungen werden.

Kitas

Bis zum Sommer muss Bremen 820 Kita-Plätze schaffen. Dazu kommen weitere 1400 Kita-Plätze, die bis zum Sommer in Container-Kitas entstehen sollen. Es gibt laut einer Prognose des Statistischen Landesamtes im Jahr 2017 insgesamt 2228 Kinder mehr in Bremen, als die Bildungsbehörde noch Anfang 2016 angenommen hatte.

Schulen

Drei Schulen in Bremen werden zu Ganztagsschulen umgebaut. Gröpelingen braucht eine neue Grundschule.

Flüchtlingsunterkünfte

In diesem Jahr sollen 2600 Plätze für Flüchtlinge in Übergangswohnheimen gebaut werden. Gleichzeitig sollen 2000 Plätze in Notunterkünften abgebaut werden.

Polizei

900.000 Euro wird in Bremen in diesem Jahr in die Ausstattung der Polizei investieren. 470.000 Euro werden für schusssichere Schutzwesten für Polizei-Einsatzkräfte ausgegeben. Die sollen auch Projektilen aus einem Sturmgewehr standhalten können. Spezialeinheiten sollen Langwaffen und Schutzschilde für 160.000 Euro erhalten. Für ein sondergeschütztes Fahrzeug muss Bremen 270.000 Euro abbezahlen. Außerdem will die Polizei in diesem Jahr erstmals eine sogenannte Online-Wache anbieten. Bremer können dann bestimmte Straftaten auf der Internetseite anzeigen und Termine vereinbaren. Die Polizei will ein eigenes Fachkommissariat für Wohnungseinbrüche schaffen.

Gesundheit

Ende 2017 soll ein Teil des Neubaus am Klinikum Bremen-Mitte in Betrieb gehen. Die Gebäudefläche des sogenannten Teilersatzneubaus an der St.-Jürgen-Straße umfasst insgesamt 50.000 Quadratmeter. Auf der frei werdenden Fläche des Klinikums entsteht das neue Hulsberg-Viertel.

Statistik

In Bremen und Bremerhaven müssen in diesem Jahr Interviewer die Bewohner von 3600 Haushalten befragen, das entspricht einem Prozent der Bevölkerung. Wie im Rest von Deutschland werden auch im Bundesland Bremen neue Daten für den Mikrozensus erhoben. Den Mikrozensus gibt es seit 1957, er erfasst die Lebensbedingungen der Deutschen.

Finanzen

300 Millionen Euro erhofft sich der Senat im Mai 2017 vom Stabilitätsrat von Bund und Ländern. Dieses Gremium wacht über den Bremer Sanierungskurs. Wird er eingehalten, erhält Bremen diesen Betrag alljährlich, und zwar immer im Nachhinein für das bereits abgelaufene Haushaltsjahr. Liegt ein Verstoß gegen das Konsolidierungshilfengesetz vor, ist die Auszahlung gefährdet. Im laufenden Haushaltsjahr droht Bremen erstmals vom vereinbarten Sanierungskurs abzukommen.