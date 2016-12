Sechs Beschwerden von Bürgern, die sich ungerecht behandelt fühlen, gab es bislang. (dpa)

Der Ärger um fehlerhafte Bußgeldbescheide reißt nicht ab. Nachdem das Stadtamt begonnen hatte, Mahnungen an säumige Zahler zu verschicken, waren zunächst zwei Fälle von möglicherweise zu Unrecht gemahnten Bürgern in Bremen bekannt geworden. Am Donnerstag sind vier weitere Vorgänge ans Licht gekommen. Mitglieder des Regionalclubs Weser-Ems des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs (ADAC) haben sich dort beschwert und um Hilfe gebeten. Der ADAC beschäftigt 33 Anwälte, die die Mitglieder kostenfrei beraten – jetzt auch zu den Mahnungen.

Landeskasse fehlt eine halbe Million Euro

Mit den Mahnungen versucht das Stadtamt, fehlende Gelder in Höhe von einer halben Million Euro in die Landeskasse Bremen zu treiben. Einige Betroffene behaupteten jedoch, dass sie zu Unrecht gemahnt worden seien: Gegen sie liegt kein Bußgeldbescheid von dem angegebenen Termin vor. Und ein Vergehen haben sie, nach eigenen Angaben, auch nicht begangen. Im Fall des des pensionierten Rechtsanwaltes Roger Sobek lässt sich dies sogar mit einem Auszug aus dem Fahreignungsregister nachweisen. Sobek kritisiert außerdem, dass bei der Mahnung längst eine Verjährung eingetreten ist, da sie sich auf einen gut vier Jahre alten Bußgeldbescheid bezieht. Die Verjährungsfrist bei Geldbußen beträgt unter 1000 Euro drei Jahre und darüber fünf Jahre.

Nils Linge, Sprecher des ADAC Regionalclubs Weser-Ems, sagt nun, dass ihm vier Fälle von Mitgliedern des ADAC bekannt seien, in denen diese sich zu Unrecht gemahnt fühlen. Dabei handle es sich um Bußgeldbescheide, die alle bereits vor dem Amtsgericht verhandelt worden sind. Zwei Verfahren sind eingestellt worden. Bei den beiden verbleibenden ist die Geldbuße verändert und bezahlt worden. Und trotzdem erhielten die Betroffenen eine Mahnung mit einer Zahlungserleichterung.

Innenbehörde: Fehlerquote ist im Rahmen

Seltsam ist außerdem, dass sich die Forderungen in den zwei Fällen, bei denen die Geldbuße verändert worden ist, noch auf den ursprünglichen Betrag bezieht. Einmal wurde die Geldbuße herabgesetzt, die Mahnung fordert jedoch die ursprünglich festgelegte Summe. Im zweiten Fall ist die Geldbuße gegen Aufhebung des Fahrverbots erhöht worden. Hier fordert das Stadtamt ebenfalls nur den Anfangsbetrag und nicht die deutlich angehobene Summe. Und auch bei diesen vier Fällen ist die Forderung bereits seit längerem verjährt.

Nicolai Roth, Sprecher des Innensenats, konnte nicht ausschließen, dass es in Einzelfällen zu Fehlern gekommen sei. Er bat die Betroffenen, den beigefügten Reklamationsbogen auszufüllen und eine Reaktion des Stadtamtes abzuwarten. „Wir werden mit den entsprechenden Akten alle Einspruchsschreiben genau prüfen“, sagte er. Denn „es ist ja klar, dass niemand, der seinen Bußgeldbescheid bezahlt hat, diesen noch einmal bezahlen muss.“ Außerdem weist Roth auf die geringe Zahl der möglicherweise fehlerhaften Bescheide hin. Dem WESER-KURIER liegen aktuell sechs Beschwerden von Bürgern vor, die sich ungerecht behandelt fühlen. Gerechnet auf die 4000 verschickten Mahnungen ist das ein sehr geringer Prozentsatz. „Das liegt noch im Rahmen“, so Roth.