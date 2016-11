Irgendwie blöd. Der, der als Skulptur vor dem Dom thront, ist schon lange tot. Wer braucht denn noch ein Gedenken an Karl den Großen, wenn doch Wilhelm II. in Amt und Würden ist? So oder so ähnlich müssen die Bremer gedacht haben, als sie im Zuge der Domsanierung (1888-1901) beschlossen, die mittlere der fünf Skulpturen vor dem Dom ihres Kopfes zu berauben und durch einen anderen zu ersetzen. Der erste Kopf gehörte Kaiser Karl dem Großen (747 oder 748-814). Beim zweiten handelte es sich um das Konterfei von Kaiser Wilhelm II. (1859-1941).

„Es war den Bremern ausgesprochen wichtig, den Kaiser bei Laune zu halten“, erzählt Stadtführer Guido Klostermann. „Deshalb wollten sie Kaiser Wilhelm II. auch vor dem Dom ein Denkmal setzen.“ Wilhelm II. habe Bremen regelmäßig besucht: „Er kam einmal jährlich in die Stadt und aß und trank im Ratskeller, in dem dort nach ihm benannten Kaiserzimmer.“

"Freiheit ich euch offenbar / die Karl und mancher Fürst fürwahr / dieser Stätte gegeben hat ..." steht auf dem Schild geschrieben. (Frank Thomas Koch)

Im neuen Rathaus habe man ihm eigens ein kleines Kabinett eingerichtet. „Die Bremer haben sich zeitweise sehr bemüht, Kaisertreue zu zeigen“, sagt Klostermann. „Und zwar vor dem Hintergrund, sich als Freie Reichsstadt zu behaupten.“ Beharrlich wurde die Legende gepflegt, wonach bereits Kaiser Karl der Große der Stadt die Freiheit verliehen hat. „Dies haben die Bremer schon vor über 600 Jahren ihrer Freiheitsstatue Roland auf den Schild geschrieben und etwa zur selben Zeit zusätzlich eine Kaiserskulptur an der Fassade des Alten Rathaus platziert. Doch das änderte nichts an den historischen Tatsachen“, sagt Klostermann.

Zwar hatte Bremen bereits seit dem 12. Jahrhundert direkte Verbindung zum Kaiser, wie das Gelnhauser Privileg belegt, das Kaiser Friedrich Barbarossa 1186 ausgestellt hatte. Doch es sollte noch dauern, bis die Reichsunmittelbarkeit der Stadt im Linzer Diplom am 1. Juni 1646 bestätigt wurde.

Zwischen „Freier Stadt“ und „Reichsunmittelbarkeit“ gibt es wichtige Unterschiede. Eine Freie Stadt hatte zwar noch nominell einen Fürsten, weltlich oder geistlich, über sich, besaß aber große Selbstverwaltungsrechte und genoss einige Privilegien. Das war mit dem Gelnhauser Privileg der Fall. Eine Stadt, die reichsunmittelbar wurde, hatte im Gegensatz zur Freien Stadt keinen anderen Landesherrn über sich als den Kaiser selbst, musste nur ihm Steuern zahlen und Heerfolge leisten. Diese reichsunmittelbaren Städte wurden auch Reichsstädte genannt. Reichsunmittelbar wurde Bremen 1646 mit dem Linzer Diplom, das von Kaiser Ferdinand III. während des Dreißigjährigen Krieges ausgestellt wurde.

„Bremen war im Laufe seiner Geschichte nur zweimal besetzt, zum einen französisch von 1811 bis 1813 während der Napoleonischen Kriege, zum anderen in den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg – zunächst britisch, dann amerikanisch“, sagt Klostermann. Ansonsten gilt Bremen als die Freie Stadt, die früher einmal nur dem Kaiser untertan gewesen ist. Wenn es darum ging, diesem zu huldigen, reagierten die Bremer mit Köpfchen – oder kopflastig.

