Julian Thomas vom neuen Burger-­Laden Honigdachs. (Frank Thomas Koch)

Ein zertifiziertes Angus-Beef-Patty oder gerupftes, zehn Stunden gegartes Schweinefleisch, Welsh-Black- Rindfleisch, Hähnchen, Lammhackfleisch oder eine ganz normale Hack-Frikadelle? Die Auswahl allein an Fleischvarianten auf Burgern in Bremen ist riesig. An so ziemlich jeder hippen Straßenecke gibt es mittlerweile einen Burger-Laden. Im Viertel, der Neustadt oder der Innenstadt ist das Angebot kaum noch überschaubar. In den Einkaufszentren am Stadtrand gibt es zudem zahlreiche Burger-Brater. Sogar die etwas hochklassigeren Restaurant rüsten auf und setzen Burger auf ihre Speisekarten. Bremen erlebt seit ein paar Jahren einen Burger-Boom. Aber wie viele Burger-Läden verträgt Bremen eigentlich?

Überall eröffnen neue Fast-Food-Restaurants, bei denen es nicht mehr um Schnelligkeit geht. Aktuelles Beispiel: Der Honigdachs im Viertel. Neben Loui & Jules Grillboutique, dem Burgerhaus, der Ein-Euro-Burger-Ausgabe an der Sielwallkreuzung oder dem Angebot beispielsweise im Restaurant Daheim wird die Auswahl an der Straße Vor dem Steintor immer größer. In Bremen gibt es zudem reichlich Auswahl mit Läden wie Rock & Wurst, der Hot Dog Factory, Q1, 1885 – Die Burger, Gatsby, Vaivai, Biggie B oder Peter Pane. Vom Billig-Cheeseburger bis hin zum Edel-Burger – es gibt nichts, was es nicht gibt. Das stellen sich die Fragen: Lohnt sich das noch? Ist der Markt nicht gesättigt?

Das Versprechen: frische Zutaten

„Wir sind überzeugt, dass der Markt mit hochwertigen Burgern noch nicht gedeckt ist“, sagt Julian Thomas, Geschäftsführer vom Honigdachs. Er und Inhaber Till Wijnen haben mit ihrem Team den Ex-Taschenladen Crumpler umgebaut. Sie haben eine Küche installiert, dem Raum ein Ambiente zwischen rustikal und schick verpasst, eine kleine Bar eingebaut und die Farben Schwarz und Gold an den Wänden verwendet. Der Honigdachs ist übrigens bewusst als Name gewählt: „Ein rebellisches, mutiges Tierchen“, so Thomas.

Der Macher verspricht frische Zutaten: „Wir verwenden regionales, täglich frisch durch den Fleischwolf gedrehtes Rindfleisch mit dem anerkannten Neuland-Qualitätssiegel.“ Insgesamt stehen 15 Burger auf der Karte des neuen Ladens. Darunter Zutaten wie Hot Chipotle, Rote-Bete-Nuss Pattie, gebratene King Prawns, Wildlachsfilet oder Bremer Knipp. Die Brötchen beziehen die Jungunternehmer von einer Bremer Bäckerei. Als Burger des Monats gibt es den „Kohl‘n‘Kassler“ mit Grünkohl, Kassler, Knipp, Senf und Badger Burger Sauce. „Wir wollen mit ausgewählten Produkten und selbst gemachten Soßen neue Maßstäbe bei der Vielfältigkeit setzen“, so Thomas.

„Die Leute haben keine Lust mehr auf minderwertige Qualität, auf schlechten Fraß“, weiß Jörg Fengler, Inhaber der Rock & Wurst. Die Burger-Entwicklung komme von der Streetfood-Bewegung in den USA und habe sich mittlerweile auch in Deutschland durchgesetzt. „In Bremen hat der Markt eine Übersättigung“, sagt Fengler. Irgendwann werde sich die Spreu vom Weizen trennen. In den Supermärkten gebe es mittlerweile eine riesige Auswahl an Soßen, frischen Fleisch-Patties oder Röstzwiebeln. Hinzu komme, dass junge Leute sich mit eigenen Ideen und Konzepten selbstständig machen und neue Inseln in die Restaurant-Welt setzen.

Gesunde aber schnelle Küche nachgefragt

Es gebe keinen speziellen Trend, was Burgerläden angeht, meint Karsten Nowak, Leiter des Geschäftsbereichs Einzelhandel bei der Handelskammer Bremen. Er sieht den Trend eher darin, dass sich viele Menschen schnell und praktisch versorgen wollen. Es sei eine gesellschaftliche Entwicklung, dass die Menschen die Mahlzeiten immer weniger selbst zubereiten und stattdessen immer mehr Essen-To-Go holen. Daran habe sich auch die Gastronomie angepasst, die zudem versuche, einen gewissen Lifestyle zu transportieren. Das Essen solle dem Zeitgeist entsprechen und schlank, schnell oder urban sein. Für eine sehr zeiteffiziente Gesellschaft werde eine bunte, vielfältige Palette angeboten. Immer mehr berufstätige Menschen fragen eine schnelle aber zunehmend auch gesunde Küche nach – in Suppen- oder Salatbars. So gebe es auch bei den Burgerläden viele Spielarten und zahlreiche Unterentwicklungen. Dabei stelle sich die Frage, welche Bedeutung die klassischen deutschen Imbisse überhaupt noch haben.

„Der Markt ist anscheinend nicht gesättigt“, sagt Thomas Schlüter, Bremer Hauptgeschäftsführer beim Fachverband Dehoga. Darüber entscheide schließlich der Verbraucher und jeder, der einen neuen Laden eröffne, habe sich über Angebot und Nachfrage informiert. Er sieht einen Trend darin, dass hochklassigere Läden die Currywurst und den Burger mit auf die Karte nehmen.

Unterschiede zwischen Fast-Food und frischen Burgern

In den typischen Fast-Food-Burgern seien stark verarbeitete Lebensmittel enthalten, erklärt Dr. Maike Wolters vom Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie (BIPS). Diese besitzen einen hohen Fettanteil mit vorwiegend gesättigten Fettsäuren und schnell verfügbaren Kohlenhydraten. Beides wirke sich ungünstig auf die Blutfette und den Blutzuckerspiegel aus. Bei Burgern mit frischem Fleisch, Vollkornbrötchen, gegrilltem Gemüse, Lachs oder Garnelen sei der höhere Vollkorn- und Gemüseanteil als günstig zu bewerten, so Wolters.

Während kleine Läden kuriose Burger mit Nachos, Trüffel, Gambas, Reis, Krabben oder ganz vegetarisch mit Auberginen und Kürbis anbieten, liefen den Platzhirschen in den vergangenen Jahren die Kunden davon. McDonald‘s soll laut eigenen Angaben die große Krise offenbar hinter sich gelassen haben. Insgesamt sei die Fast-Food-Industrie aber erfolgreich wie lange nicht.