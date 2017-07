Betroffen vom Wasserstopp sind laut eines SWB-Sprechers auch die Böttcherstraße und ein italienisches Restaurant. (Daniel Stöckel)

Am Donnerstagnachmittag ist es gegen 16.30 Uhr an einer Baustelle an der Martinistraße zu einem Wasserrohrbruch gekommen.

Die Baugrube füllte sich mit Wasser und musste wieder leergepumpt werden. Die alarmierte Feuerwehr Bremen war mit 16 Einsatzkräften und mehreren Pumpen vor Ort. Mit einem Kran hoben die Einsatzkräfte einen Container aus dem Baustellenbereich.

Im benachbarten Atlantic-Hotel an der Bredenstraße fiel die Wasserversorgung bis zum Abend aus. Einige Gäste wurden in andere Hotels umquartiert.

Die Reparatur der Leitung werde möglichweise die ganze Nacht andauern, sagte ein SWB-Sprecher. Mit etwas Glück könne der abgesperrte Bereich bald weiter eingegrenzt werden.

Um an die Leitungen gelangen zu können, müsse zunächst eine Bodenversiegelung aufgebrochen werden. Die Asphaltierung sei erfolgt, damit die schweren Baustellen-Geräte nicht absacken. (cah/jco/sto)