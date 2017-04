Taylan Birinci aus Mahndorf möchte mit seinen Kita-Freunden zur Mahndorfer Grundschule gehen. Sie liegt in der Nähe seines Zuhauses. (Petra Stubbe)

Nur ein paar Hundert Meter die Straße hinab, schon ist Taylan Berinci in seinem Kindergarten in Mahndorf. Noch einmal knapp die gleiche Distanz entfernt liegt die Grundschule Mahndorf. Für diese haben ihn seine Eltern angemeldet, die hat er schon mit seiner Kindergartengruppe kennengelernt, dort gehen alle seine Freunde und die Nachbarkinder nach dem Sommer hin. Doch die Pläne der Schulbehörde sehen für Taylan anderes vor: Ihm wies die Behörde einen Platz in der rund sieben Kilometer entfernten Grundschule in der Parsevalstraße zu – mit dem Auto gefahren. Nicht nur die Eltern halten das für unzumutbar.

Ein einziger Albtraum seien die vergangenen Wochen gewesen, seit sie Mitte März das Schreiben der Behörde erhalten haben, sagt Gül Berinci. Sie sitzt mit ihrem Mann Erol an dem großen Wohnzimmertisch und zeigt das Schreiben aus der Behörde. „Es ist ein Albtraum“, wiederholt sie. „Wir können uns nicht auf die Einschulung freuen wie die anderen.“ Bis zur Schule Parsevalstraße in Sebaldsbrück sind es mit dem Auto 7,4 Kilometer. Doch die Familie hat gar kein Auto. Gül Berinci studiert und ihr Mann arbeitet.

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln dauert der Weg 32 Minuten

Wie also soll der Junge zur Schule kommen? „Das ist unzumutbar und untragbar“, sagt Erol Berinci. Der Weg mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist für einen Erstklässler ohne Begleitung eigentlich nicht zu schaffen: vom Elternhaus zum Bahnhof Mahndorf, von dort mit dem Zug nach Sebaldsbrück, dort durch die nicht eben einladende Bahnunterführung zur Bushaltestelle an der Sebaldsbrücker Heerstraße und Weiterfahrt zur Parsevalstraße. „Das sind 32 Minuten Schulweg, das kann man keinem Sechsjährigen zumuten“, sagt Erol Berinci, mit dem wir auf dem Weg zur Grundschule Mahndorf sind.

Und obwohl die Familie eine emotionale Zeit durchmachen muss, sind Vater und Mutter nach außen hin ruhig. Ruhig, aber auch sehr bestimmt. Und sie sind bereit zu kämpfen. Das macht Erol Berinci deutlich. „Wir werden jeden Schritt machen, und wir werden von unserem Recht Gebrauch machen.“ Der Sohn sei in Mahndorf angemeldet und dort bleibe er auch. Ein Kampf nicht nur für den eigenen Sohn, wie er betont, „sondern auch für die anderen Kinder im Ortsteil, die keinen Platz bekommen haben“.

Nach seinen Angaben stehen in der Schule Mahndorf zehn Kinder auf der Warteliste und in der Grundschule Arbergen noch einmal zwölf. „Das ist eine ganze Klasse!“ Die Eltern fragen sich, warum in den Schulen nicht eine zusätzliche Klasse entstehen könnte. „Kein Mensch kann mir erzählen, dass man hier keine zusätzliche Klasse eröffnen kann“, sagt Erol Berinci. Kontakt zu anderen Eltern haben sie bisher noch nicht bekommen. „Wir kriegen ja keine Namen von den anderen Eltern“, sagt Erol Berinci. Er vermutet aber auch, dass einige die Entscheidung der Behörde hinnehmen werden. „Ich denke, dass viele sich nicht trauen, ihr Recht wahrzunehmen, oder die Kosten scheuen“, sagt der Familienvater.

Die Eltern Gül und Erol Birinci kämpfen dafür, dass ihr Sohn wohnortnah zur Schule gehen kann. (Petra Stubbe)

Eigentlich gilt in Bremen der Grundsatz, dass Kinder in der Schule des Wohnortes eingeschult werden müssen. Eine freie Schulwahl gilt für Grundschulkinder nicht. Stehen zu wenige Schulplätze zur Verfügung, greift ein dreistufiges System. Zunächst bekommen Kinder mit Behinderungen einen Platz, danach folgen Geschwisterkinder und an dritter Stelle die Kinder aus dem Schuleinzugsbereich im Losverfahren. Bei letzterem wird nicht zwischen sogenannten Kann- und Muss-Kindern unterschieden. Kann-Kinder sind solche, die aufgrund ihres Alters schon zur Schule gehen könnten, aber auch noch ein Kindergartenjahr machen dürften.

Noch im Februar gab die Bildungsbehörde im Beirat Hemelingen in Bezug auf Grundschulplätze Entwarnung: „Konkret bedeutet das für Hemelingen, dass wir im laufenden Schuljahr noch 100 freie Plätze haben – da muss sich keiner Sorgen machen“, sagte Behördenmitarbeiterin Petra Köster-Gießmann damals. Zumindest für Arbergen und Mahndorf müssen diese Plätze aber offensichtlich teils mit sehr langen Schulwegen in Anspruch genommen werden.

Bildungsbehörde: Schulvertreter waren einverstanden

Auf Anfrage des Stadtteil-Kuriers teilt die Pressestelle der Senatorin für Bildung mit, dass die Schulen Arbergen, Mahndorf und Parsevalstraße zu demselben Planbezirk gehören. Die Zuweisung sei Ergebnis der Regionalkonferenz vom 6. März und sei mit Einverständnis der Schulaufsicht, der Schulleitungen und der Elternvertreter erfolgt. Durch Umzüge und Rückstellungen könnte es möglich sein, dass Erstklässler nachrücken. Weitere Fragen konnten mit Verweis auf die Ferienzeit nicht beantwortet werden. Beiratssprecher Uwe Jahn (SPD) dagegen fordert: „Die Kinder müssen dort beschult werden, wo sie wohnen!“ Eine Patentlösung könne aber auch der Beirat nicht anbieten.

Familie Berinci hat sich inzwischen einen Anwalt genommen, nachdem sie vergeblich bei Ämtern, Behörden und auch der Arbeitnehmerkammer um Rat nachgesucht hatte. „Niemand konnte helfen, wie ein Ping-Pong-Ball, den man hin- und herschleudert, haben wir uns gefühlt“, drückt Gül Berinci ihren Verdruss über die Bremer Behörden aus.

Einladung zum Kennenlerntag

Vor der Grundschule Mahndorf bleibt die Familie stehen, die Tore sind in den Ferien verschlossen und haben doch Symbolcharakter. Mit dem Kindergarten sei Taylan schon in der Schule gewesen, die gesamte Schulvorbereitung sei auf die Schule abgestimmt gewesen, sagen die Eltern. „Alex, mein bester Freund, geht hier zur Schule“, sagt Taylan. Er kenne niemanden auf der anderen Schule. Am meisten freue er sich darauf, schreiben zu lernen, sagt der schüchterne Junge noch.

Wie, um noch Salz in die Wunde zu streuen, kam vor ein paar Tagen die Einladung zu einem Kennenlerntag in der Grundschule Mahndorf. Ob sie dort hingehen werden? Ja, sagt die Familie, auf jeden Fall.

Noch besteht für die Familie Berinci eine kleine Hoffnung, dass es auch ohne Klage und Rechtsverfahren mit dem Schulplatz in Mahndorf klappt. Taylans Name steht auf einer Warteliste, nehmen andere Eltern den Schulplatz nicht an, könnte er nachrücken. Dass aber alle Kinder der Warteliste einen Platz bekommen, ist sehr unwahrscheinlich.