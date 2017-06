Die FDP-Fraktion hat einen Dringlichkeitsantrag für die nächste Bürgerschaftssitzung eingereicht: Darin fordert sie den Senat auf, das von Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) geplante sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz im Bundesrat zu stoppen.

Der sperrige Begriff steht für eine gesetzliche Neuregelung im Kampf gegen Hasskommentare in sozialen Medien wie Facebook und Twitter. Die reine Absichtserklärung der Anbieter, gemeldete Beiträge rechtlich zu prüfen und gegebenenfalls zu löschen, habe sich nicht als effektiv genug erwiesen.

Facebook und Co. wird dem Gesetzentwurf zufolge vorgeschrieben, strafbare Inhalte innerhalb von sieben Tagen zu löschen oder zu sperren. Bei „offensichtlich“ strafbaren Inhalten beträgt die Frist nur 24 Stunden.

Die Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken hinsichtlich der Verbreitung rechtswidriger Inhalte zu verbessen, sei zwar dringend notwendig, heißt es in dem FDP-Antrag. Aber: „Das Gesetz ist aus unserer Sicht verfassungswidrig. Es verletzt die Meinungsäußerungs-, Informations-, Rundfunk- und Pressefreiheit, indem Facebook und Co. in eigener Sache zu Ermittlern, Staatsanwalt und Richter in einer Person werden. Dieser Angriff auf die Meinungsfreiheit ist inakzeptabel“, betont FDP-Fraktionschefin Lencke Steiner.

Für die verbindliche inhaltliche Prüfung von Rechtsverstößen, auch in sozialen Netzwerken, seien zudem ausschließlich die Strafverfolgungsbehörden und die Gerichte zuständig. Das sei eine originäre staatliche Aufgabe und könne nicht auf private Anbieter abgewälzt werden, heißt es im Antrag der Fraktion.