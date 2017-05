Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Einsatz in Bremerhaven Feuerwehr befreit eingeklemmtes Kind

Ein einjähriges Kleinkind ist am Donnerstag beim Spielen mit dem Bein in einer Europalette stecken geblieben. Die Feuerwehr in Bremerhaven musste den Jungen aus seiner Zwangslage befreien.