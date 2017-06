Rettungsboot der DGzRS, Feuerwehrmänner -und taucher bergen den Verunglückten und seinen Hund. (Feuerwehr Bremerhaven)

Die Feuerwehr Bremerhaven hat am frühen Donnerstagmorgen einen Mann und seinen Hund aus einer Notlage befreit. Der Mann war aus eigener Kraft nicht mehr die steile Böschung des Geestevorhafens an der Bussestraße hinauf gekommen, teilte die Feuerwehr mit.

Als die Feuerwehr an der Rettungsstelle eintraf, habe "ein Mann mit einem kleinen Hund im Arm im Böschungsbereich an der Bussestraße halb im Wasser" gelegen, so die Feuerwehr. Dem Geretteten fehle eine Hand. Zudem ist der Untergrund an der Böschung sehr glitschig. Deshalb gelang es dem Mann nicht, aus eigener Kraft wieder auf die Böschung rauf zu kommen.

Gleichzeitig mit der Feuerwehr sei auch ein Rettungsboot der DGzRS an der Unglücksstelle eingetroffen. Ein Taucher der Feuerwehr half dem Mann im Wasser, Kollegen nutzten eine Leiter auf der Böschung, um dem Mann halt zu geben.

Hund und Herrchen sind wohlauf. Die Dienste des hinzugerufenen Notarztes und auch des Team des Rettungswagens wurden glücklicherweise nicht benötigt.