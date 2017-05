Kokain, dass in Bremen sichergestellt worden ist (Archivbild). (Frank Thomas Koch)

Mehr als 41 Kilogramm Kokain haben Zollfahnder in einem Kühlcontainer in Bremerhaven sichergestellt. Auf dem Schwarzmarkt habe es einen Wert von mehr als sechs Millionen Euro, teilte das Zollfahndungsamt Hamburg am Mittwochabend mit. "Die Anzahl der Sicherstellungen und die Menge des aus dem Verkehr gezogenen Kokains steigen derzeit erheblich an", erklärte ein Sprecher. Die Drogen seien in 35 Paketen in Bananenkartons gefunden worden, die aus Ecuador verschifft worden seien. Der Container sei zur Weiterreise nach Russland bestimmt gewesen, hieß es. Den Koks-Fund hatten die Fahnder bereits Ende April gemacht. (dpa)