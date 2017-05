Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Talkreihe im Café Sand Nächstes Mal: Hans Eulenbruch zu Gast beim WESER-Strand

Hans Eulenbruch ist am Freitag, 5. Mai, Gast in der Talkreihe WESER-Strand. Der Bremer Kaufmann („Harms am Wall“) war wegen Brandstiftung angeklagt, wurde aber freigesprochen. Moderator Axel Brüggemann spricht mit ihm über die Vorwürfe, den Prozess und die Zeit danach.