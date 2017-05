Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Kurzfristige Sperrung der A27 am Morgen Schwertransport bleibt stecken

Die Autobahn 27 musste am frühen Morgen in Höhe der Anschlussstelle Achim-Ost in Richtung Bremen vorübergehend gesperrt werden. Mit Flügeln für ein Windrad beladene Transporter waren steckengeblieben.