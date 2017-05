Torsten Struck ist einer von 25 Mitarbeitern, die sich um den Park kümmern: Sie wässern und schneiden die Pflanzen, säubern die Wege und halten die Beete von Wildkraut frei. (Rafael Heygster)

Insgesamt 25 Mitarbeiter kümmern sich um den Rhododendronpark in Bremen. Sie wässern und schneiden die Pflanzen, säubern die Wege und halten die Beete von Wildkraut frei, damit der Park im bunten Farbenmeer blühen kann.

Der Besucher riecht sie bereits am Eingang. Entlang des Spazierwegs reihen sich große Sträucher, deren Zweige sich unter dem Gewicht der Blüten leicht biegen. Lila ist die Pflanze am Eingangstor – doch weiter, im Inneren des Rhododendronparks, erschließt sich dem Besucher eine Welt leuchtender Farben. Gelb, rot, dunkelviolett: Dicht aneinander sprießen die Blüten aus den mehr als ein Meter hohen Gebüschen.

Es sind so viele, die Rhododendren des Parks in Bremen-Horn, dass der Besucher nicht erkennen kann, von welcher Pflanze der blumige Geruch kommt. Manchmal sei es in dem Park „wie in einer Parfümerie“, erklärt Parkleiter Hartwig Schepker. Der 53-jährige Gartenbauwissenschaftler arbeitet seit elf Jahren in dem Park. InJeans und einem blau karierten Hemd führt er durch die Anlage.

Malin Kahle hilft beim "Pikieren" von kleinen Azaleen und Rhododendren, die in einigen Jahren gepflanzt werden. (Rafael Heygster)

Laien die Besonderheiten dieser Pflanzengattung zu erläutern, ist sein Job. Genau wie das Bestimmen der farbigen Komposition der Pflanzen entlang der Wege. Darüber redet er passioniert: „Es ist die Arbeit mit den Pflanzen, vor allem die Gestaltung, und das Vermitteln von Informationen an die Besucher, was ich am meisten mag. Ich war schon immer ein Pflanzeninteressierter.“

Die Blütezeit zieht viele Besucher in den Park

Nicht alle Sorten haben einen intensiven Duft; es sind vor allem die Azaleen, die die Besucher im Park riechen können. Im Mai blühen die verschiedenen Rhododendron-arten besonders intensiv. Die Blütezeit zieht viele Besucher in den Park. „Dann komme ich jeden Tag hierher“, erklärt eine Spaziergängerin. „Weiter, da drüben, es ist wie ein Meer aus Farben – man kann vom hoch gelegenen Weg aus einfach darüber sehen“, sagt sie schwärmend und zeigt mit der Hand in die Ferne.

Braunschweig besucht Bremen: Corinna Schöll macht ein Selfie mit Yvonne Jehsert. (Rafael Heygster)

Die Zweige eines Rhododendronbaums spiegeln sich mit ihren orangen und gelben Blüten an der Wasseroberfläche eines kleinen Sees. Eine Gruppe von Frauen und Männern mittleren Alters ruht sich auf Sitzbänken aus. „Es ist sehr schön hier, sehr großzügig angelegt“, sagt ein Besucher, der mit seinen Freunden aus Gütersloh angereist ist, um den Park zu besichtigen; sogar ein Gast aus Dänemark sei mit von der Partie. Alle stimmen nickend zu.

Auch für Schepker ist dieser Garten eine Besonderheit: Im Park seien viele Rhododendronarten vertreten. Er geht auf den teils schmalen Wegen und erklärt die Farbunterschiede der verschiedenen Sorten. Die Namen sind Programm: Das „Showgirl“ verwandelt seine Blütenfarbe.

Die Knospen sind rot, dann werden die unreifen Blüten orange und schließlich gelb: ein Spektakel. Der „Rote Korsar“ blüht intensiv rot, während „Metallica“ blaue Nuancen aufweist. Auch findet der Besucher die Sorten „Happiness“ und „Melancholie“ direkt nebeneinander: Die erste ist leider schon verblüht, während die zweite noch nicht reif aussieht.

Ein so umfangreiches Angebot brauche viel Pflege, erklärt der Parkleiter. Rund 25 Mitarbeiter betreuen den 46 Hektar großen Park. „Zu wenig für die Fläche“, findet er. Die größte Herausforderung sei es, an Spenden zu kommen. Die Anlage, die in diesem Jahr ihren 80. Geburtstag feiert, wird seit 2009 von einer Stiftung betrieben. Daher, so Schepker, sei sie auf Besuchergaben angewiesen. Er hoffe, dass er „den Park im jetzigen Zustand halten kann.“