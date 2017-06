Der Erfinder installiert ein der schlitz-sicheren Planen. (dpa)

Ein Student der Hochschule Bremerhaven hat möglicherweise ein Mittel gegen sogenannte Planenschlitzer erfunden, die bei abgestellten Lastwagen die Anhängerplanen aufschneiden und Beute machen. Die Alarmplane soll Diebe in die Flucht schlagen. "Deutschlandweit habe ich schon 170 Kunden, weltweit knapp über 1000", sagte am Donnerstag Andreas Gießler, der das Fach Transportwesen/Logistik studiert. Nachfragen kommen unter anderem aus Dubai und Österreich - inzwischen hat er ein eigenes Unternehmen gegründet.

Die Nachfrage ist groß, weil die Diebstähle von Lastwagen für die Logistikbranche ein großes Problem darstellen: 2016 waren Planenschlitzer in Niedersachsen rund 750 Mal aktiv, öfter als im Vorjahr. Und 2017 wird mit einer weiteren Zunahme gerechnet. Der bundesweite Schaden liegt laut Bundesamt für Güterverkehr bei etwa 300 Millionen Euro pro Jahr. Die Täter haben es vorwiegend auf Computer, Baumaterial und elektronische Geräte abgesehen.

Andreas Gießler mit einer der erfundenen Planen. (dpa)

Bislang gab es noch keine Alarmsysteme für Lastwagen, sagte der 32-jährige Gießler. Das bestätigte auch der Landesgeschäftsführer für den Fachbereich Güterkraftverkehr und Entsorgung beim Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen Christian Richter. "Es gibt schon schnittfeste Planen, die mit einem Drahtgewebe verstärkt sind." Diese hätten aber den Nachteil, dass sie ein hohes Gewicht haben und sie nicht so leicht umzuschlagen seien.

Die Lkw-Räuber fügten den Speditionen nicht nur finanziellen Schaden zu, sondern seien auch für die Fahrer gefährlich. Jüngst sei in Sarstedt ein Lastwagenfahrer, der in seiner Kabine schlief, nachts überfallen, gefesselt und geknebelt worden. Die Täter hatten es auf eine Ladung Laptops abgesehen, sagte Richter. "Wir empfehlen den Fahrern immer, wenn sich bei Euch am Fahrzeug jemand zu schaffen macht, macht den Motor an, stellt das Licht an und fangt an zu hupen - aber spielt nicht selber den Helden." Die Alarmplane halte er für eine gute Idee. "Wenn der Alarm ausgelöst wird, verschwinden die Diebe." (lni)