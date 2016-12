Von Ina Schulze

Wonach haben die Deutschen 2016 online am intensivsten gesucht? Welche Begriffe und Fragen am häufigsten gestellt? Zum Jahresende hat der Internetkonzern und Suchmaschinenbetreiber Google eine Trend-Übersicht mit den häufigsten Anfragen veröffentlicht - darunter so manche Überraschung.